Lega Giovani Marche, D’Urso nuovo commissario

Alfio Salvatore D’Urso, 27 anni, consulente fiscale, sambenedettese di adozione e è il nuovo commissario della Lega Giovani Marche.

«Auguro ad Alfio Salvatore buon lavoro per il nuovo incarico, certo che saprà affrontare al meglio le sfide che lo attendono – dichiara il deputato Luca Toccalini, coordinatore federale della Lega Giovani – ringrazio Luca Serfilippi per aver contribuito alla crescita del gruppo territoriale e per aver guidato la Lega Giovani Marche nell’ultimo anno e mezzo con grande costanza e dedizione in parallelo all’impegnativo ruolo di consigliere regionale. L’attaccamento al Movimento dimostrato durante tutto il periodo del suo mandato sia da esempio per i Giovani».

D’Urso, molto attivo in politica e imprenditore della moda per passione, ha un ottimo bagaglio di esperienza da mettere a disposizione della Lega Giovani Marche.

«Continuiamo a sostenere la spinta propulsiva che la Lega riceve dall’ambito giovanile – aggiunge il deputato Riccardo Augusto Marchetti, commissario della Lega Marche – Alfio Salvatore D’Urso ha già dimostrato di avere ottime qualità umane e politiche: saprà valorizzare tutto il dinamismo propositivo dei nostri giovani che fa bene alla Lega e farà bene alle Marche».