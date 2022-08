Fondi per Sant’Elpidio Abate e per strada fonte Pescara. Esulta il sindaco Gualtieri: «Eccellenti interventi per il bene di tutti»

MONSAMPIETRO MORICO - Il Comune ha ricevuto oltre un milione di euro per il recupero del complesso monumentale acquisito dall'ente al fine di trasformarlo in museo espositivo e laboratorio per il recupero delle opere d'arte lesionate dal sisma 2016. Altra parte del finanziamento sulla sicurezza stradale su strada fonte Pescara

9 Agosto 2022

«Nuovi fondi e nuovi investimenti per Monsampietro Morico». Ad annunciarlo è il sindaco Romina Gualtieri. Il suo Comune infatti ha ricevuto oltre 1 milione di euro per il recupero del complesso monumentale della chiesa di Sant’Elpidio Abate, risalente al 1407, e acquistata dall’ente al fine di trasformare un gioiello storico a museo espositivo e laboratorio per il recupero delle opere d’arte lesionate dal sisma 2016.

«Altra parte del finanziamento sarà destinata al recupero e ad opere di miglioramento della sicurezza stradale su strada fonte Pescara finalizzata al miglioramento dell’accessibilità e della qualità in termini di resilienza e sostenibilità, mediante interventi di regimentazione delle acque, istallazione di un parapetto stradale in legno/corten e sistemazione della pavimentazione stradale» spiega Gualtieri che conclude: «Impegno, tenacia e determinatezza sono i capisaldi da cui deriveranno eccellenti interventi a beneficio della cittadinanza, del Fermano, delle Marche, sempre più attrattive nella qualità delle opere che, incastonate nel verde, conducono al richiamo degli amanti della storia e dell’inimitabile qualità della vita».