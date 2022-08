Ipotesi consorzio di tutela per i maccheroncini di Campofilone. Marcozzi e Battistoni in visita alla ‘De Carlonis’

Il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole, senatore Francesco Battistoni, insieme alla Capogruppo regionale e coordinatrice provinciale FI, Jessica Marcozzi, in visita nel Fermano ed in particolare nel distretto di Campofilone, dove vengono prodotti i famosi “maccheroncini di Campofilone”, unica pasta all’uovo al mondo ad avere il riconoscimento del marchio i.g.p. (indicazione geografica protetta).



Il senatore Battistoni, con la capogruppo Marcozzi, ha visitato lo storico pastificio “De Carlonis” dove ad accoglierlo, oltre ai titolari Paolo e Pietro, era presente anche Enzo, capostipide e fondatore dell’attività. Con Battistoni e Marcozzi erano presenti il coordinatore FI per la Valdaso, Massimo Properzi, il sindaco di Campofilone, Gabrielle Cannella e l’assessore all’enogastronomia Ercole D’Ercole.

«Il cavalier Paolo De Carlonis – racconta Marcozzi – ha accompagnato il senatore Battistoni e la delegazione in una visita all’interno dello stabilimento produttivo, spiegando tutte le fasi di lavorazione fino alla commercializzazione di questo importantissimo prodotto gastronomico che viene esportato in tutto il mondo.

A questo punto, spiega sempre il cavalier Paolo De Carlonis, ci vogliono volontà e sinergia di tutti gli imprenditori di Campofilone per costituire un consorzio di tutela, per poter garantire che questa grande eccellenza gastronomica sia maggiormente conosciuta e tutelata nella promozione. Sul finire, degustazione di olive ripiene all’ascolana e cremini fritti e il senatore Battistoni ha ribadito l’importanza e il prestigio che i maccheroncini di Campofilone igp danno alla regione Marche e a tutta l’Italia».