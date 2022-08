Masha Luciani torna in tv con i suoi piatti: sfida ai fornelli su Rai1 tra Fermano e Sardegna

SANT'ELPIDIO A MARE - La chef dell'omonimo ristorante di Luce sarà in gara, fino al 12 agosto, nel programma Camper di Rai 1

10 Agosto 2022 - Ore 08:26 ...

Masha Luciani, chef del ristorante Jolly da Masha a Luce di Sant’Elpidio a Mare, torna a difendere la buona cucina della tradizione marchigiana e del Fermano. Lo fa questa volta su Rai 1, nel programma Camper, il programma di mezzogiorno che porta in vacanza i telespettatori condotto da Tinto e Roberta Morise. Puntate fresche, divertenti e alla scoperta delle bellezze e curiosità dell’Italia per tutta l’estate fino alla prima settimana di settembre, con i due conduttori che animano il mezzogiorno di Rai1 con collegamenti in diretta e reportage dalle più iconiche località di ferie, grazie alla ricca squadra di inviati. Insieme a Tinto e a Roberta Morise anche, in parallelo, in studio anche Federica De Denaro alle prese con cucina, abitudini e giochi dell’estate.

In questo contesto durante la settimana, dall’8 al prossimo 12 agosto tutti i giorni a mezzogiorno si scontreranno il Fermano e la Sardegna.

Masha in questa nuova avventura, come vuole la regola del programma, non sarà sola. Ad accompagnarla la nipote Gaia Andrenacci, giovanissima ma già abile pedina tra la cucina e dei segreti di sala del Jolly.

Il duo fermano, Gaia è di Porto San Giorgio, sfiderà dunque la Sardegna durante la cinque puntate, tutte rigorosamente in diretta. Al centro i piatti della tradizione, i piatti dell’estate, i piatti di recupero, i piatti della spiaggia. Insomma argomenti dove la fantasia potrà sbizzarrirsi e dove non mancano le belle sorprese. Per Masha Luciani, che sa condire i piatti anche con l’umorismo e le cose semplici della sua terra sarà una nuova sfida nel tentativo ancora una volta di valorizzare i piatti della sua terra e delle Marche. Parte dunque la sfida Fermano contro Sardegna, tutti i giorni a mezzogiorno su Rai 1.