Sutor avanti tutta, arriva anche la guardia Matteo Mordini

BASKET - Classe 2000, la scorsa stagione ha vestito le maglie della Magic Basket Chieti (8,8 punti di media nelle 10 partite disputate) e della Virtus Valmontone, nella Serie C Gold laziale, con uno score di 19,7 punti di media a partita

11 Agosto 2022 - Ore 15:12 ...

MONTEGRANARO – Mercato della Sutor Basket, ecco giungere un’altra importante pedina.

Il roster calzaturiero si arricchisce infatti del classe 2000 Matteo Mordini (foto), giovane guardia laziale di talento che la scorsa stagione ha vestito le maglie della Magic Basket Chieti (8,8 punti di media nelle 10 partite disputate) e della Virtus Valmontone, nella Serie C Gold laziale con uno score di 19,7 punti di media a partita.

185 cm per 80 kg, Mordini ha esordito in Serie C Silver nel 2015 ad Arezzo, poi le esperienze tra C Silver e C Gold in Veneto prima e in Abruzzo poi, con una piccola parentesi in Serie B a Teramo. «Ringrazio la società per la fiducia – le prime parole del neo gialloblu -. Non vedo l’ora di iniziare e raggiungere tutti gli obiettivi prefissati e vincere con questa maglia».