Alla Sutor anche il play Riccardo Migliorelli

BASKET - Cresciuto nella Poderosa, il classe 2000 torna a Montegranaro dopo l'ultima esperienza maturata alla Robur Osimo, Serie C Gold, piazza dove ha collezionato 27 presenze

12 Agosto 2022 - Ore 13:27

MONTEGRANARO – La Sutor Basket che si è aggiudicata le prestazioni del ventiduenne Riccardo Migliorelli (foto), originario di San Severino Marche, centro dell’entroterra maceratese.

Migliorelli, 1.80 metri, nonostante la giovane età ha un curriculum di tutto rispetto. Cresciuto nel settore giovanile della Poderosa Montegranaro, ha disputato l’U18 eccellenza con il Lido di Roma. Con la squadra romana nel 2017 ha preso parte anche alla Eybl (European Youth Basketball League), il più importante e prestigioso torneo giovanile d’Europa.

Importanti le stagioni disputate al Falconara Basket, oltre che la parentesi in Serie A2 con Chieti. Nell’ultimo campionato in forza alla Robur Basket Osimo in C Gold collezionando 27 presenze nell’arco di tutto il campionato. «Per me è un ritorno a Montegranaro, città dove si respira pallacanestro – le prima parole di Migliorelli -. La Sutor è una piazza storica, dove giocare per me è un onore».