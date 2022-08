Codice rosso sul lungomare Gramsci. «Soccorsi più rapidi grazie al doppio senso»

PORTO SAN GIORGIO - Codice rosso sul lungomare nord. Repentino l'intervento dei sanitari della Croce Azzurra che hanno potuto transitare in direzione sud sul tratto riaperto a doppio senso tra via Marche e via Trento. «Questo ha permesso di accelerare le operazioni di soccorso» sostiene l'assessore Salvatelli difendendo la bontà della scelta fatta dall'Amministrazione comunale.

Un codice rosso sul lungomare nord, all’interno di una abitazione a due passi dallo chalet Tucano’s, ieri pomeriggio. Il repentino intervento dei sanitari della Croce Azzurra che hanno soccorso una persona. In una manciata di minuti l’ambulanza è arrivata sul posto percorrendo quel tratto di lungomare che è stato riaperto anche in direzione sud tra via Marche e via Trento qualche settimana fa. «Se ci fosse stato il solo senso unico in direzione nord i tempi di intervento sarebbero stati più lunghi. E sappiamo quanto sia fondamentale in queste circostanze arrivare il prima possibile» sostiene la consigliera comunale Valeria Fermani della lista Insieme.

«È la dimostrazione che abbiamo fatto la scelta giusta aprendo quel tratto al doppio senso come peraltro avevano evidenziato anche le pubbliche assistenze e non solo loro rimarcando che lì vi fosse una evidente criticità. Se non ci fosse stata questa possibilità l’ambulanza sarebbe dovuta arrivare a piazza Gaslini e poi imboccare il lungomare Gramsci in direzione nord ed i tempi di intervento si sarebbero dilatati». Le fa eco l’assessore alla viabilità, Lauro Salvatelli che insieme al sindaco Valerio Vesprini ha difeso l’adozione di questo provvedimento. «Quando si prende una decisione così importante bisogna mettere al primo posto la salute dei cittadini, non nascondo che sia stata una scelta anche difficile perché può scontentare altre persone, ma, ripeto, abbiamo messo in primo piano la sicurezza. L’episodio di ieri conferma la bontà dell’ordinanza adottata».

S.R.