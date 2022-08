La nuova Fermana prende forma: c’è la firma di Eleuteri, in arrivo anche Pellizzari e Tulissi

FERMO - Il terzino destro ed il difensore centrale provenienti dalla Vis Pesaro in mattinata si sono legati al club gialloblù e già sono in viaggio verso il ritiro di Sarnano dove si aggregheranno al resto della rosa. Il trequartista classe 1997 ex Modena, invece, è partito alla volta di Fermo, confermando il tutto con una Instagram Story: «Si parte per una nuova avventura più carico che mai»

12 Agosto 2022 - Ore 14:37 ...

di Leonardo Nevischi

Che nel suo destino ci fosse Fermo e la Fermana non era difficile da intuire, ma da questa mattina quella che era sempre stata solo una congettura mentale è diventata una realtà concreta. Alessandro Eleuteri, infatti, è il primo acquisto della nuova Fermana targata 2022/23.

Esterno classe 1998, famiglia originaria di Amandola, in passato più volte citato tra le promesse del calcio italiano. È questo il pedigree di Eleuteri che, a proposito di Fermo nel destino, il 6 aprile 2014 venne schierato in prima squadra con l’Ascoli Calcio proprio da mister Flavio Destro, uno che a Fermo ha fatto la storia. Un debutto che segnò anche un record perché a 15 anni 9 mesi e 29 giorni, divenne il più giovane giocatore di Lega Pro e il più giovane ad esordire in prima squadra del club bianconero.

Da un bianconero ad un altro, dopo quell’esperienza per Eleuteri si aprirono le porte della Juventus che lo volle in prestito per due anni investendo diverse centinaia di migliaia di euro. Lì si mise in mostra e strappò diverse convocazioni e gettoni da titolare con la maglia della Nazionale Under 16 e Under 17.

Dalla Vecchia Signora, che non lo riscattò a causa di una scelta aziendale di rinnovare completamente il settore giovanile, Eleuteri passò alla Dea, club che più di ogni altro in Italia riesce a valorizzare i giovani. L’Atalanta decise di fargli fare le ossa cedendolo annualmente in prestito (Pistoiese, Monopoli, Ravenna, Feralpisalò, Alessandria) ed infine a titolo definitivo alla Vis Pesaro. Anche a causa di qualche acciacco fisico a nord delle Marche non è riuscito ad incidere come avrebbe voluto, ma ora il ritorno in patria nella sua Fermo sembra essere l’occasione giusta al momento giusto. Di fatto, la sua voglia di rivalsa coincide con la necessità di riscatto da parte del club di viale Trento.

Dunque un asse Pesaro-Fermo che – dopo Rossoni, Petrucci, Pannitteri, Marchi, Manetta, Misin, Gennari – si rinnova ulteriormente. Tuttavia Eleuteri, che questa mattina ha firmato il contratto che lo legherà al club gialloblù e poi è partito alla volta del ritiro di Sarnano dove si aggregherà al resto della rosa, non sarà l’unico a trasferirsi dal Benelli al Recchioni. Infatti è in dirittura d’arrivo anche l’operazione per il centrale difensivo classe 1997, Stefano Pellizzari, reggiano che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Legnago, retrocesso in Serie D.

Colpi che non sembrano essere finiti qui, perché in giornata anche il nuovo fantasista canarino dovrebbe recarsi alla casetta rossa per le firme di rito. Stiamo parlando di Tiziano Tulissi, trequartista classe 1997 di proprietà del Modena e nell’ultima stagione in prestito alla Virtus Francavilla. A confermare l’indiscrezione è stato proprio il giocatore bergamasco che attraverso una Instagram story ha annunciato: «Inutile pensare al passato, a cosa poteva essere ma non è stato. Oggi si parte per una nuova avventura più carico che mai».