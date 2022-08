Briga Beach al Moyto dove tutto è divertimento, ballo e buon cibo: eventi a raffica per un agosto da urlo

PORTO SANT'ELPIDIO - Ieri iniziata la tre giorni di avvenimenti che porterà all'evento clou di Ferragosto. Questa sera ''Latin Summer'' per arrivare al ''Ferragosto latino in riva al mare''. Già partiti i preparativi per la festa a tema ''Red Party''

13 Agosto 2022 - Ore 10:03 ...

La crescita turistica ed economica di una città passa anche dai suoi locali. La capacità di attrarre persone, proporre eventi e porsi come luoghi di divertimento sono tutte caratteristiche che invogliano la gente a frequentare un posto piuttosto che un altro. Questo è quello che, da quest’anno, sta facendo il Briga Beach al Moyto, chalet del lungomare sud di Porto Sant’Elpidio (zona Faleriense) che grazie alla nuova gestione portata avanti da Immacolata Cardone e da un ottimo staff di collaboratori, sta movimentando l’estate portoelpidiense e non solo. Perché il Moyto è diventato luogo di frequentazione di persone provenienti tutte le Marche, spinti dalla voglia di divertirsi con gli amici, ballare e, non da ultimo, gustarsi un ottimo pasto nel ristorante in riva al mare.



«Una stagione che a livello di serate e di eventi sta andando alla grande. Cerchiamo sempre di proporre qualcosa di nuovo, organizzare attrazioni per i nostri ospiti. Bisogna sempre inventare qualcosa perché fare il pienone in una città come Porto Sant’Elpidio non è mai facile ma lo stiamo facendo – dice Immacolata Cardone -. Il nostro obiettivo è vedere la città rinascere, perché se è vero che Civitanova Marche è bella, altrettanto lo è Porto Sant’Elpidio e non abbiamo niente da invidiare a nessuno».

Per fare questo bisogna organizzare eventi multitarget che possano attirare sia i più grandi che i più giovani, sia gli appassionati di ‘latino’ che quelli che amano altri generi musicali. «Ieri sera abbiamo iniziato una tre giorni di avvenimenti che ci porterà all’evento clou di Ferragosto. La serata era dedicata ai giovani, con animazioni e spettacoli. Questa sera continuiamo con ”Latin Summer” dove la scuola di ballo Alma Negra proporrà il suo nuovo show, per arrivare al ”Ferragosto latino in riva al mare” con un evento che si svilupperà dalla cena fino all’alba – continua Immacolata -. Con questa nuova gestione, però, il Moyto non è solo l’ambiente per gli amanti del latino ma stiamo dando spazio anche ad eventi con altri generi tra cui lo swing e il tango, molto apprezzati dal pubblico».



L’evento del 15 agosto non sarà l’ultimo di spessore che il Moyto Disco Beach organizzerà in questa estate. Sono già partiti i preparativi per la festa a tema ”Red Party”, sulla falsa riga del ”Blue Party” che tanto ha fatto parlare di sé per la spettacolarità della serata diventando, a tutti gli effetti, l’evento più ”in” dell’estate di Porto Sant’Elpidio.

Si balla, ci si diverte, ma al Briga Beach al Moyto si mangia pure, tutti i giorni: dai cibi più ”slow” come le buonissime pizze cottura Napoli, i panini e i piatti freddi, ad un menù di pesce e uno di carne. Gli ingredienti, quindi, ci sono tutti per passare una serata nel locale più movimentato del lungomare portoelpidiense tra divertimento, ballo, buon cibo e la simpatia dello staff Moyto.