Countdown per la Contesa del Secchio. Al via la 70esima edizione con l’Investitura del Capitano del Popolo

SANT'ELPIDIO A MARE- L'inizio è previsto alle 20 con l’apertura delle locande delle quattro contrade storiche. Pignotti esordisce nel ruolo di Podestà: «Un evento unico nel suo genere che contraddistingue la città»

13 Agosto 2022 - Ore 13:11 ...

di Matteo Malaspina

Parte questa sera la rincorsa alla Contesa del Secchio con la solenne Investitura del Capitano del Popolo che aggiunge un ulteriore tappa al weekend della più antica rievocazione storica delle Marche.

Durante la serata, che inizierà alle 20 con l’apertura delle locande delle quattro contrade storiche, ci sarà la lettura del Bando del podestà per l’Indizione della Contesa, seguita dal suono dell’Antica Campana della città: questo sarà il segnale per il corteggio delle contrade fino in Piazza Matteotti, che precederà la proclamazione e il giuramento presso la Perinsigne Collegiata del Capitano del Popolo.

Il Capitano del Popolo è la figura più importante della Contesa del Secchio: preposto al mantenimento dell’ordine e al comando delle forze armate durante il medioevo, è chiamato durante il Gioco del Pozzo a dirimere le eventuali controversie che possono sorgere tra le quattro contrade.

Al termine della celebrazione per il nuovo Capitano del popolo ci sarà il sorteggio del Gonfaloniere di Giustizia, figura che ricoprirà il ruolo di arbitro per il Gioco del Pozzo di domani.

«Per me è davvero un onore partecipare a questa importante edizione ricoprendo il ruolo di assessore alle manifestazioni storiche – dice l’assessore Paolo Maurizi -. La Contesa del Secchio e le manifestazioni storiche sono un indiscusso volano per il turismo della città è nostro dovere come amministrazione lavorare per consentire all’evento di avere tutti gli strumenti per compiere il definitivo salto verso la ribalta nazionale».

Esordio nel ruolo di Podestà per il neo sindaco Alessio Pignotti. «E’ un emozione forte per me. Un evento unico nel suo genere che contraddistingue la città, che la unisce coralmente e che riesce a promozionarla nel suo territorio, in quello regionale ed oltre. Un gioco con alti livelli di agonismo che sono certo sarà affrontato da ogni contrada con sportività, lealtà e determinazione – dice il primo cittadino -. L’amministrazione comunale è stata ovviamente al fianco dell’organizzazione per garantire la riuscita della manifestazione e stiamo anche lavorando con l’ufficio tecnico comunale per arrivare finalmente ad un progetto finale di riqualificazione del “Mandozzi”, conditio sine qua non per l’ulteriore crescita della manifestazione. Inizia la mia avventura con la Contesa del Secchio che spero si concluda con il raggiungimento di tutti gli obiettivi che ci siamo prefissi con l’organizzazione».

Chiude il presidente dell’Ente Contesa, Alessandra Gramigna: «Un traguardo davvero importante quello della 70° edizione, se pensiamo che abbiamo lavorato alacremente per svolgere, anche se contingentati, le edizioni a cavallo della pandemia e non perdere alcuna edizione. Ci riappropriamo della manifestazione nella sua interezza e sono certa sarà uno spettacolo meraviglioso curato nei dettagli e degno della storia che la Contesa rappresenta per la sua città e per le rievocazioni d’Italia a cui appartiene. Ereditiamo dalle edizioni svolte durante la pandemia il percorso del corteo storico, che si snoderà su Viale Roma, Via Po’ e via A.Moro, per consentire agli spettatori di godere ancor meglio la vista dei costumi storici, che ricordiamo molti sono riprodotti fedelmente da dipinti di fama nazionale ed internazionale. In particolare nel gruppo comunale della dama della Contesa ogni anno sono proposti dipinti di pittori del nostri territorio esposti nei più famosi musei al mondo. Ci saranno novità circa la nomina del capitano del popolo, sul gruppo del mossiere nonché sul gruppo comunale proprio straordinariamente tutto legato alla ricorrenza».