“Marche d’Autore – I Traguardi”, forti emozioni con la Liberi nel Vento

PORTO SAN GIORGIO - Al Marina rivierasco tanti interventi per l'ascolto della storia di Angelo Larocca ed il racconto tratto dal libro dello scrittore Walter Vallesi. Serata salutata inoltre dalla presenza di numerose autorità sportive ed istituzionali

13 Agosto 2022 - Ore 14:36 ...

PORTO SAN GIORGIO – Un bel tramonto ha fatto da cornice, alla darsena del porto turistico, alla bellissima serata organizzata dallo scrittore Walter Vallesi per la presentazione del libro Marche d’Autore – I Traguardi.

Tantissime le persone che hanno partecipato all’iniziativa che si è aperta con i saluti del direttore del Marina di Porto San Giorgio, Pietro Foddis, dell’assossere Carlotta Lanciotti, dalla presidente Commissione Pari Opportunità Regione Marche, Maria Lina Vitturini, dal rappresentante di Assonautica Nazionale e del Gruppo Marinedi, Antonio Bufalari e Daniele Malavolta di Liberi nel Vento.

Al timone dell’evento Jonathan Arpetti e David Miliozzi che hanno introdotto il libro, molti scrittori e poeti che hanno parlato dei loro racconti che sono stati letti magistralmente dall’attrice Gaia Dellisanti. Grandi le emozioni vissute quando hanno preso la parola Angelo Larocca e Walter Vallesi per la presentazione del racconto “Liberi nel Vento”, che tratta della bellissima esperienza che l’associazione ha realizzato nel 2016, “Our Olympic Momnets”. Un corso vela per gravissime disabilità dove Larocca ha timonato una barca, l’Hansa Liberty, in completa autonomia con il solo soffio succhio della bocca. Avventura sulla quale lo scrittore Walter Vallesi ha realizzato un bellissimo ed intenso racconto che è stato letto da Angelo infondendo a tutti i partecipanti grandi ed intense emozioni.

«E’ stata una bellissima ed intensa serata quella che abbiamo avuto il piacere di vivere e condividere con tanta gente venuta ad ascoltare i racconti contenuti nel libro Marche d’Autore I Traguardi e la musica del professor Luca Romanelli. Grazie a Walter Vallesi per lo splendido racconto su Angelo e la Liberi nel Vento – le esternazioni del presidente Daniele Malavolta –. Grazie ad Angelo per averci dato la possibilità di ricordare e raccontare di quella splendida e fantastica iniziativa che il team Liberi nel Vento, insieme agli amici della Protezione Civile di Porto San Giorgio, ha realizzato anni fa mantenendo fede ad una promessa fatta nel 2010 davanti lo scivolo di ingresso della base nautica, “Un giorno anche tu sarai Libero nel Vento”. Fantastica iniziativa che speriamo si possa ripetere in un futuro non troppo lontano».

L’attività sportiva è realizzata grazie al sostegno di Sollini Accessori Calzature, Sollini Unip Lda, Gruppo Marinedì, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Premiata, Solettificio Biccirè, Sace MarineCork, Triride Italia Srl, Solgas Fermo, Rotary Club di Fermo, Farmacia Luisa Pompei, Effemme Srl, Porto Turistico Marina di Porto San Giorgio Spa. In collaborazione con Lega Navale di Porto San Giorgio, Centro Servizi per il Volontariato delle Marche, Croce Azzurra, Protezione Civile di Porto San Giorgio e Anmil Marche.