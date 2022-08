Inaugurata l’esposizione “Storia di una Signoria nel Piceno al tempo degli Svevi”. Cresce l’attesa per Miss Rocchetta Marche

SARNANO - Il sindaco Piergentili: «Si tratta di una esposizione che raccoglie documenti importantissimi che testimoniano la presenza di Federico II in queste terre». Il 16 agosto alle 21.30, sempre al Campo Sportivo della Vittoria, è in programma la finale regionale di Miss Rocchetta Marche per il concorso nazionale Miss Italia

14 Agosto 2022 - Ore 13:18 ...

Inaugurata sabato pomeriggio nella Pinacoteca Comunale di Sarnano l’esposizione “Storia di una Signoria nel Piceno al tempo degli Svevi”, una mostra di documenti del XIII secolo scelti tra i più belli e significativi in cui leggere le vicende della signoria dei Brunforte e dei Da Mogliano nel periodo degli ultimi Svevi.

«Si tratta – le parole del sindaco di Sarnano, Luca Piergentili – di una esposizione che raccoglie documenti importantissimi che testimoniano la presenza di Federico II in queste terre. Altro aspetto da sottolineare, è l’aver condiviso questa mostra e l’importanza di fare squadra. In questo caso, abbiamo fatto squadra con il Comune di Mogliano dove i documenti si trasferiranno alla chiusura di questa esposizione e dove c’è un’altra parte importante della storia dei Brunforte. Crediamo che la cultura sia un motore fondamentale: ci lavoriamo da tempo e continueremo ad investire risorse».

All’inaugurazione, erano presenti anche l’onorevole Tullio Patassini, la dirigente del Settore Beni e Attività culturali della Regione Marche Daniela Tisi, il vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Mogliano Simone Settembri, la presidente del Centro Studi Sarnanesi Maria Franca Ghiandoni.

Al termine dell’inaugurazione, il dottor Stefano Degli Esposti ha illustrato ai presenti con dovizia di particolari e grande competenza, il materiale che fa parte dell’esposizione che resterà aperta fino al 30 settembre per poi trasferirsi a Mogliano.

Dal 14 agosto all’11 settembre l’esposizione sarà visitabile dal martedì alla domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Dal 12 al 30 settembre soltanto il sabato e la domenica con lo stesso orario.

E mentre cresce l’attesa per lo spettacolo dei Gemelli di Guidonia, in programma lunedì sera al Campo Sportivo della Vittoria alle 21.30 con ingresso libero, Sarnano si prepara ad accogliere un altro importante evento. Infatti, il 16 agosto alle 21.30, sempre al Campo Sportivo della Vittoria, è in programma la finale regionale di Miss Rocchetta Marche per il concorso nazionale Miss Italia. La manifestazione, ad ingresso libero, sarà presentata da Marco Zingaretti.