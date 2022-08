Gianmarco Tamberi è medaglia d’oro agli Europei

SALTO - L'atleta marchigiano conquista la medaglia d'oro nel salto in alto a Monaco di Baviera, superando, al secondo tentativo, la misura di 2.30. Per il campione olimpico è il secondo titolo europeo dopo quello di Amsterdam 2016

18 Agosto 2022 - Ore 23:01 ...

«Complimenti al nostro campione Gianmarco Tamberi che ha appena vinto la medaglia d’oro ai campionati europei di Monaco!». Con queste parole il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli ha salutato il nuovo campione europeo di salto in alto, Gianmarco Tamberi, sempre più orgoglio marchigiano.

Tamberi, infatti, ha conquistato la medaglia d’oro nel salto in alto e si è dunque laureato nuovo campione europeo. L’atleta marchigiano si getta dunque alle spalle il quarto posto dei Mondiali di Eugene e conquista la medaglia d’oro nel salto in alto a Monaco di Baviera, superando, al secondo tentativo, la misura di 2.30. Per il campione olimpico è il secondo titolo europeo dopo quello di Amsterdam 2016.

Un percorso in costante crescita fino a quel punto (2.18, 2.23, 2.27) per il campione olimpico, che all’Olympiastadion primeggia sul tedesco Potye e sull’ucraino Protsenko. Il modo migliore per oscurare il quarto posto ai Mondiali di Eugene, dove a Gimbo non era bastato saltare 2.33 per assicurarsi il podio. E con la medaglia delle medaglie in tasca, Gimbo si lancia nei festeggiamenti sulle notte di Bello e Impossibile di Gianna Nannini e dedica la vittoria alla futura moglie Chiara presente in tribuna vicino al papà Marco.