Rischio idrogeologico, realizzato un fosso in via Michelangelo

PORTO SAN GIORGIO - L’assessore Senzacqua: «Interventi di pulitura in zona Santa Vittoria»

20 Agosto 2022 - Ore 10:29 ...

L’Assessorato all’Ambiente, in accordo con il Consorzio di Bonifica delle Marche, ha ultimato due interventi nel territorio comunale per mitigare i rischi idrogeologici.

«Nei giorni scorsi ho effettuato un sopralluogo – spiega l’assessore Fabio Senzacqua – A Santa Vittoria e in via Michelangelo siamo intervenuti sulla base delle indicazioni ricevute dai cittadini e dai tecnici comunali. Conosciamo le problematiche legate alle forti piogge, per questo c’è la necessità di una continua cura del territorio. A Santa Vittoria è stato pulito un fossato da detriti ed arbusti che periodicamente invadevano la sede stradale causando disagi anche alla viabilità. In via Michelangelo l’intervento è stato più radicale, seguito insieme al consigliere Giulia Vagnozzi. L’antico fosso che scendeva dalla parte collinare era praticamente scomparso. Il tracciato è stato ridefinito, realizzata una cunetta ausiliaria di guardia parallela ed ampliata la bocca d’accesso alla condotta. Non è tutto: è stato inoltre effettuato un sopralluogo coi tecnici e la Polizia municipale per verificare le condizioni dei canali a ridosso della Strada Fermana e la manutenzione dei vicini terreni agricoli. Abbiamo coinvolto anche la Protezione civile che intendo ringraziare per la disponibilità e la sensibilità riguardo le tematiche legate ai rischi idrogeologici. Al termine delle verifiche sono state effettuate le pulizie di alcuni tombini e condotti ostruiti. L’azione di monitoraggio del territorio continuerà: il prossimi interventi che andremo realizzare saranno altrettanto importanti. In calendario c’è la pulizia di Rio Petronilla nel tratto che va dal cavalcavia autostradale al teatro e la pulizia dei fossi che scendono a Santa Vittoria verso la zona artigianale», conclude Senzacqua.