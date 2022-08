42° Campionato Italiano Guidatori Trotto: è Giuseppe Porzio Jr il miglior driver

IPPICA - Grande successo di pubblico all’ippodromo "San Paolo" di Montegiorgio, per un serata all’insegna della competizione sportiva, della musica e della bellezza, con tanti protagonisti, tra ospiti ed autorità. I risultati di tutte le nove corse del fitto programma serale

di Silvia Remoli

MONTEGIORGIO – Un vero e proprio spettacolo quello che ha allestito al San Paolo questa sera la famiglia Mattii, in occasione della finale nazionale per decretare il campione di trotto.

Oltre alle 9 corse, tra le quali anche la consegna del Gran Premio Marche intitolato ad Elio Mattii, ed un Contest dedicato alla bellezza, con modelli e modelle, e la suggestiva esibizione del musicista Andrea Chiarini, unico nel suo genere nell’interpretare brani indimenticabili, sia classici che contemporanei, con la sua chitarra.

Questi ed altri gli ospiti intervenuti all’evento, così come altrettante autorità intervenute durante le premiazioni, tra cui i senatori Francesco Verducci e Giorgio Fede, l’onorevole Mauro Lucentini ed ovviamente il presidente della provincia di Fermo Michele Ortenzi, nonché primo cittadino montegiorgese (immancabili nel parterre il vice sindaco Maria Giordana Bacalini e l’assessore Alan Petrini).

Ecco gli esiti delle singole gare che hanno portato, all’esito della sommatoria di punti alla vittoria di Giuseppe Porzio Jr, figlio d’arte di origini siciliane, che ha spodestato i veterani in lizza per il tanto ambito titolo nazionale di miglior driver nella specialità del trotto:

Prima Corsa, Premio Maharajah, prova riservata ai gentleman drivers: 1° classificato Leonardo Vastano con Casper, 2° Mirko Marini con Caracas Spav, 3° Giancarlo Calabresi con Caracas Lubi.

Seconda Corsa, Premio Parigino Anact, Puledri di due anni nella corsa Trofeo Anact Marche e Abruzzo: 1° classificato Vincenzo Piscuoglio dell’Annunziata con la puledra Emma dei Veltri, 2° Guzzinati con Empy Phil, 3° Battistini con Entomo Jet.

Terza Corsa, Premio Love You (1° Prova Cigt), prova sul miglio con cui inizia la finalissima del Campionato Guidatori inizia: 1° classificato Lorenzo Baldi con Azkaban Font, 2° Enrico Bellei con Orion Tilly, 3° Di Nardo con Perimetro Bar

Quarta corsa, Premio Varenne (2° Prova Finale Cigt): 1° classificato Giuseppe Porzio Jr con Velorama Gaps, 2° Lorenzo Baldi con Captor Delleselve, 3° Vecchione con Commander Clemar.

Quinta Corsa, Premio Napoleon Bar, con protagoniste le femmine di qualità sulla distanza lunga in una bella corsa: 1° classificato E. Bellei con Dada del Ronco, 2° Minopoli Jr con Deanerys Mabel, 3° Gallo con Dablues N’greghi.

Sesta Corsa, Premio Ganymede (3° Prova Cigt): 1° classificato Di Nardo con Ultimatum Indal, 2° René Legati con Zafferano Jet, 3° Bellei con Bella May San.

Settima Corsa, Gran Premio Marche Elio Mattii: 1° classificato Gocciadoro con Daughter As, 2° Bellei con Dorothy Bar, 3° Luongo con Dolcezza Sergio.

Ottava Corsa, Premio Ideale Luis (4° Prova Finale Cigt): 1° classificato Bellei con Albereta Cla, 2° Porzio Jr con Ufo Gius Sm, 3° Rene’ Legati con Valgardena Jet

Nona Corsa Gran Premio Basilio Mattii (Finale Cigt), spettacolare edizione del Gran Premio Basilio Mattii, invito finale a punteggio maggiorato del Campionato Italiano: 1° classificato Gocciadoro con Bengurion Jet, 2° Porzio Jr con Buongallo Wise L, 3° Minopoli Jr con Zefiro D’Ete.

Ecco quindi che Giuseppe Porzio Jr viene incoronato per la prima volta guidatore migliore d’Italia, dietro di lui Di Nardo e Bellei, sono i loro “Sguardi vincenti” a riempire il podio di questo 42° campionato in questa serata all’Ippodromo San Paolo terminata in una grande festa tra musica, sfilate e fuochi d’artificio.