«Riacquisire potere contrattuale sul piano internazionale» Italia Sovrana e Popolare presenta le firme e scende in campo

ELEZIONI - Domenica Italia Sovrana e Popolare ha presentato le firme per la candidatura alle elezioni del 25 settembre. La coalizione è formata da Partito Comunista, Riconquistare l’Italia, Ancora Italia e Azione Civile. Marco Rizzo è il capolista al collegio plurinominale alla Camera

23 Agosto 2022 - Ore 09:32 ...

«In soli 12 giorni a cavallo di Ferragosto abbiamo raccolto più di 1500 sottoscrizioni. Domenica Italia Sovrana e Popolare risulta nei verbali come la numero 1 depositata nelle Marche». Lo afferma Fabio Pasquinelli, avvocato osimano capolista al Senato per la lista Italia Sovrana e Popolare, una coalizione composta dal Partito Comunista, Riconquistare l’Italia, Ancora Italia e Azione Civile. Capolista al collegio plurinominale alla Camera sarà invece Marco Rizzo, per una formazione che intende recedere sia dall’Unione Europea che dalla NATO per tornare a contrattare con i vari partner internazionali le condizioni più favorevoli per il popolo italiano.

«Le prerogative dello Stato in materia occupazionale e salariale non possono essere declinate interamente a logiche di mercato – afferma Marco Costi, presentatore regionale della lista in Corte d’Appello –. È per questa ragione che l’intervento dello Stato deve sanare questioni che da tre decenni sono alla completa mercé di interessi finanziari privati. Per farlo deve tornare a disporre di una propria Banca Centrale, fintanto che sussistono un tessuto industriale e sociale da salvare».