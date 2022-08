Blas Roca Rey legge la Divina Commedia: il 29 agosto appuntamento a Belmonte Piceno

BELMONTE PICENO – La serata, inserita nel cartellone del Festival Storie, avrà luogo alle ore 21.30 nella caratteristica pizza Leopardi

25 Agosto 2022 - Ore 11:15 ...

L’attore Blas Roca Rey approda a Belmonte Piceno per leggere i canti più famosi della Divina Commedia. La serata, inserita nel cartellone del Festival Storie, avrà luogo lunedì 29 agosto, alle ore 21.30, nella caratteristica pizza Leopardi (info. 0734.632800). Il Festival Storie, diretto da Manu Latini, mette in rete otto borghi (Belmonte Piceno, Montappone, Montefalcone Appennino, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Monte San Martino, Penna San Giovanni e Sant’Angelo in Pontano), la Regione Marche, le Province di Fermo e Macerata, le Unioni Montane dei Monti Azzurri e dei Sibillini, i Sistemi turistici Marca Maceratese e Marca Fermana, la Fondazione Cassa di Risparmio di Macerata, la Fondazione Carifermo, la Bcc Banca del Piceno e il Rotary Club Alto Fermano Sibillini.

Blas Roca Rey a Belmonte Piceno sarà protagonista di una lectura Dantis. Cinque canti fra i più belli dell’inferno: il primo, Paolo e Francesca, Ulisse, conte Ugolino e l’ultimo. In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante lo spettacolo vuole celebrare il grande poeta attraverso la recitazione dei canti più famosi dell’Inferno riportandoli dentro il dolore, la poesia e la vita della contemporaneità. Il tutto accompagnato da note barocche. Blas Roca Rey è nato a Lima ed è figlio dello scultore peruviano Joaquin Roca Rey. Trasferitosi a Roma con la famiglia all’età di due anni, ha frequentato l’Accademia nazionale di arte drammatica. L’esordio sul palcoscenico arriva proprio al termine degli studi, in “Don Giovanni e il suo servo”, dove affianca, tra gli altri, Andrea Giordana. Nel 1986 arriva l’esordio al cinema in “Storia d’amore”, per la regia di Francesco Maselli. Tra i suoi lavori cinematografici: “Facciamo Fiesta” (1997) girato da Angelo Longoni, “Ricordati di me” (2003) diretto da Gabriele Muccino, e “La cena per farli conoscere” (2007), per la regia di Pupi Avati. Tra i film più recenti, “Christine” di Stefania Sandrelli (2009), “Barbara ed io” di Raffaele Esposito (2015), “Domani è un altro giorno” di Simone Spada (2019). Numerose le partecipazioni televisive dell’attore, che non ha mai abbandonato il palcoscenico, continuando a recitare in teatro, diretto da registi come Pino Quartullo, Lina Wertmuller, Angelo Longoni, Piero Maccarinelli.