Daniele Stacchietti e la sua Greta convolano a nozze: le emozioni nel giorno del fatidico sì ( Le Foto )

FERMO/PORTO SANT'ELPIDIO - Fiori d’arancio per il vicesindaco di Porto Sant’Elpidio e Greta Radossevich convolati a nozze questa mattina nella maestosa e bellissima cornice del Duomo di Fermo

27 Agosto 2022 - Ore 14:31 ...

di Antonietta Vitali

Quindici i minuti di ritardo della sposa che però a Daniele devono essere sembrati eterni tanto da cercare di ingannare l’attesa passeggiando nervosamente avanti e indietro sul piazzale del Duomo di Fermo.

Fiori d’arancio per Daniele Stacchietti, vicesindaco di Porto Sant’Elpidio, e Greta Radossevich convolati a nozze questa mattina nella maestosa e bellissima cornice del Duomo di Fermo. Ad officiare il rito, il padre di Daniele, il diacono Sergio Stacchietti, vicedirettore della Caritas Diocesi di Fermo, insieme a don Andrea Andreozzi, docente di Sacra Scrittura e Lingue Bibliche presso l’Istituto Teologico Marchigiano e una presenza in più, che Daniele simpaticamente chiama “il nano di casa” (nonostante sia molto più alto di lui e di Nicola), il loro fratello più piccolo Mauro. Fa parte della Fraternità Francescana di Betania, istituto di vita consacrata di diritto diocesano che ospita sia religiosi che religiose, fondato nel 1982 da padre Pancrazio (al secolo Nicola Gaudioso) caro amico della famiglia Stacchietti da quando si conobbero a Civitanova Marche città dove padre Pancrazio, nominato nel 1946 Custode della Santa Casa di Loreto, si trasferì nel 1974, nel Convento dei Frati Minori Cappuccini. Una giornata, quindi, davvero di grande emozione per Daniele che ha dichiarato: «Credevo di essere in grado di poter gestire tutto e invece l’emozione di oggi è completamente ingestibile» e che si è respirata anche tra i partecipanti manifestandosi da subito all’ingresso degli sposi in cattedrale. Presenti anche il sindaco di Porto Sant’Elpidio, Nazareno Franchellucci e l’assessore Marco Traini (gli altri erano occupati in impegni istituzionali). Con loro diversi dipendenti comunali.

Daniele, in uno splendido completo blu con giacca broccata al braccio di sua mamma Gabriella in grigio chiaro e corpino con dettagli luminosi. Greta, favolosa in un meraviglioso abito fiabesco dal lungo strascico e tanti ricami in paillettes firmato Emiliano Bengasi, accompagnata da suo padre Sauro in elegante abito scuro. Bellissima anche la mamma della sposa, Palma, in verde bottiglia scuro con corpino ricamato e tra gli ospiti trionfano i colori dell’estate, verde acceso, rosa pastello, blu oltremare, cipria. Pranzo di nozze al ristorante Il Gambero di Porto Sant’Elpidio, servizio foto e video a cura di Alberto Del Bello di Porto Sant’Elpidio e il suo staff. E martedì, gli sposi, voleranno dritti dritti verso Honolulu per il magico viaggio di nozze con destinazione isole Hawaii. Gli auguri infiniti, anche da parte della redazione di Cronache Fermane, di gioia, serenità e di una unione che possa essere sempre composta dalla stessa complicità e dallo stesso amore di questo giorno magnifico.