Mara Boutique veste i grandi eventi, dove l’eleganza è di casa: dai saldi estivi ai nuovi arrivi

MAGLIANO DI TENNA - Nella boutique di Mara Tamburrini è possibile approfittare dei saldi estivi sia scoprire le nuove tendenze dell’FW 22/23 di cui già si possono ammirare i primi nuovi arrivi

27 Agosto 2022 - Ore 10:34 ...

di Antonietta Vitali

A chi non piace sentirsi seducente e affascinante nel vestito che indossa? Perché se è vero che l’abito non fa il monaco è vero che però lo veste. Oro, giallo ocra, corallo, arancione, glicine, rosso come colore unico o abbinato al viola, ma anche rosa shocking, rosa Barbie, una spring summer vestita dai colori accessi e dalle forme e dalle linee delle ultime tendenze moda quella andata in scena da Mara Boutique, di Mara Tamburrini, in via San Filippo 45/A a Magliano di Tenna.

Che sia una certezza dove le ultime mode femminili sono di casa è un fatto assodato dal 2001, da quando le sue vetrine hanno accesso le luci al pubblico femminile che puntualmente le sceglie per sentirsi come ne “Il diavolo veste Prada” sia negli outfit di tutti i giorni sia nelle mise da grandi occasioni. E se c’è una stagione in cui dare vita a tutti gli eventi più importanti e che, quindi, impongono abiti degni di questo titolo questa è decisamente l’estate.

La bella stagione è sempre teatro delle cerimonie private più significative, quelle più familiari, come battesimi, comunioni, cresime, matrimoni, ma non solo, molti infatti sono anche i grandi eventi come concerti, sfilate, serate musicali per i quali è necessario, assolutamente, indossare l’abito che faccia la differenza. È stata una estate che ha visto Mara Boutique segnare il passo di molti eventi significativi illuminandone le sue protagoniste attraverso la scelta di abiti meravigliosi che le hanno rese seducenti e incantevoli. Da una collaborazione nata con Manuela Flamini, Mara Boutique ha presentato le sue collezioni al Concorso nazionale di Miss Blumare e Più Bello d’Italia sia nella serata svoltasi a Porto Sant’Elpidio, che in quella tenutasi a Lido di Fermo, che in quella che ha visto come location Camerano. Mara Boutique anche per il sociale ad Acquasanta Terme portando l’eleganza dei suoi abiti in un paese che ha tanto bisogno di respirare aria di novità e di ripresa alla vita anche con eventi di questo genere.

La splendida cornice della Cuma di Monterinaldo ha visto Mara Boutique vestire le donne musiciste protagoniste delle serate musicali andate in scena con il nome di “Artemide Festival”. Prezioso l’aiuto, in questo caso, di Maria Lina Vitturini, presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Marche, promotrice di questo evento che come scopo aveva quello di raccontare la figura femminile sotto le mille sfaccettature possibili. E ancora Mara Boutique a Rocca Tiepolo, Porto San Giorgio, per vestire la soprano fermana Stefania Donzelli protagonista di “Made in the Usa”, serata musicale che ha fatto rivivere le note degli autori americani.

«Sono molto importanti questi eventi – racconta Mara Tamburrini – perché andare oltre le mura del negozio vuol dire conoscere nuove persone e farci conoscere da nuove persone. Siamo in un territorio – continua Mara – che ci permette di essere conosciuti molto bene dai paesi limitrofi dell’interno, ma è molto importante far conoscere la nostra realtà commerciale anche nella zona costiera perché è una realtà che parla di scelte sempre al passo con le ultime tendenze moda sempre tenendo presenti eleganza e buon gusto».

La boutique è presente sui canali social Facebook e Instagram anche se, riferisce la bellissima Mara «il canale social migliore è sempre il passaparola, sono le persone che si sono trovate bene da noi, soddisfatte, ad essere il nostro migliore canale comunicativo». Tanta la clientela affezionata che, negli anni, Mara ha provveduto con grande empatia e solarità a far sentire meravigliosa per “quell’evento importante” per il quale è andata da lei. Molta quella che arriverà, sia per approfittare dei saldi estivi per questa estate dalle temperature roventi che non sembrano voler lasciarci andare, sia per scoprire le nuove tendenze dell’FW 22/23 di cui già si possono ammirare i primi nuovi arrivi dei molti marchi tra cui i più importanti sono Joseph Ribkoff, Markup, Fly Girl, Aniye By. E tra satin, jersey, lustrini, paillettes e l’inguaribile necessità delle donne di essere femminili e allo stesso tempo comode nel vestito che si indossa, la parte più bella del lavoro di Mara è proprio lei a raccontarla dicendo che «la componente migliore sono i rapporti con le persone riscoperti dopo questi due anni e rivalutati nella necessità di stare insieme e confrontarsi». E chissà, parlando con te, davanti alle collezioni nel suo negozio, che cosa ti suggerirà di indossare per quel momento che vuoi sia indimenticabile? Non resta che andare a scoprirlo da lei a Magliano di Tenna.

