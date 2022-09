Arretramento ferrovia, Vesprini esulta: «Acquaroli contrario senza un progetto anche per Marche sud»

PORTO SAN GIORGIO -

«La Regione non darà l’ok all’arretramento della ferrovia se non c’è un progetto unitario che riguarda nord e sud delle Marche». E’ quanto comunica il sindaco di Porto San Giorgio, Valerio Vesprini che in queste ore ha avuto un contatto telefonico con il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, sulla spinosa questione dell’arretramento della linea ferroviaria che, nel suo primo stralcio, non ha previsto le Marche sud.

«Ringrazio Acquaroli per aver ascoltato la delusione di tutto un territorio e per avermi prontamente contattato per spiegare la situazione, tutt’altro che semplice. Le sue sono parole che riempiono di speranza e danno nuovamente senso all’incontro avvenuto in estate proprio qui a Porto San Giorgio. Il compito di noi sindaci è quello di amministrare le città ma anche di permettere che le nostre realtà, grandi o piccole, siano ascoltate. Questo è ciò per cui dobbiamo batterci sempre. Oggi i sangiorgesi – conclude il primo cittadino – sono stati ascoltati e per me, ma anche per tutta la costa, è motivo di grande soddisfazione».