Politiche, Piermartiri (Pd): «La destra prende le Marche come modello, ma lascia la regione senza guida»

FERMO - Il segretario della federazione fermana del Partito Democratico sferra l'attacco al governo regionale e venerdì sera sarà a Piazzale Azzolino con i candidati Meri Marziali, Francesco Verducci e Mirella Gattari

7 Settembre 2022 - Ore 18:49 ...

«Alla destra non è bastato esporre il paese alle profonde crisi che sono in atto, per poi chiedere incredibilmente interventi contro il caro bollette e la crisi energetica proprio a chi stava affrontando i problemi in quel momento. Ad oggi, quella stessa destra che prende le Marche come un modello, espone anche la regione lasciandola senza guida».

Lo dice Luca Piermartiri, segretario della Federazione di Fermo del Partito Democratico, che poi aggiunge: «Infatti, ben quattro degli assessori regionali in carica sono candidati alle elezioni politiche dopo appena due anni di mandato. Questo denota lo scarso interesse della destra e dei suoi esponenti per il territorio, dato che non rispettano neanche il mandato che gli elettori hanno affidato loro. La destra -prosegue Piermartiri – ha la piena responsabilità delle difficoltà di famiglie e imprese e si permette addirittura di dare la precedenza alle ambizioni personali dei suoi amministratori».