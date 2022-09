Dopo Porto San Giorgio anche a Porto Sant’Elpidio: strappati i manifesti di Giorgia Meloni. Lo sdegno di Balestrieri ( Ascolta la notizia )

PORTO SANT'ELPIDIO - Erano stati affissi alle 23 di ieri sera e già questa mattina si mostravano vandalizzati. Un episodio che ha scatenato l’ira del segretario provinciale di Fratelli d'Italia, Andrea Balestrieri: «Mi fate pena»

8 Settembre 2022 - Ore 11:01 ...

di Leonardo Nevischi

Dopo quello avvenuto a Porto San Giorgio e di cui vi avevamo parlato in un precedente servizio (leggi qui), questa notte anche a Porto Sant’Elpidio si è verificato un nuovo atto vandalico contro i manifesti elettorali di Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia.

Ascolta la notizia:

Nelle scorse ore, infatti, due cartelloni elettorali presenti in via Trentino sono stati strappati dalle plance ufficiali e decine di frammenti dei manifesti che riproducono lo slogan “Pronti a risollevare l’Italia” sono stati abbandonati sul terreno. L’ipotesi più che concreta è che gli autori del vile gesto abbiano agito nella notte dal momento che la scoperta è avvenuta questa mattina e la loro affissione risaliva alle ore 23 di ieri sera.

Un episodio che ha scatenato l’ira del segretario provinciale di Fratelli d’Italia, Andrea Balestrieri, il quale ha denunciato l’accaduto sui social: «Manifesti attaccati alle 23 e già vandalizzati. Quanto vi fa paura che Giorgia Meloni abbia il consenso di milioni di Italiani! Non pensate che strappando dei manifesti cambierete le cose. Non è che denigrando il lavoro di un gruppo di persone che credono in qualcosa cambierete la situazione. Voi con i vostri modi di fare non cambierete mai questa Italia che ha ben bisogno di altro. Mi fate veramente pena. Comunque non preoccupatevi: oggi saranno già riattaccati quelli nuovi».

