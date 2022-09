Infrastrutture, summit Regione-sindaci a Petritoli: «Terza corsia A14? Si farà». Mezzina da potenziare ( Video e Foto )

INCONTRO tra il governatore Acquaroli, l'assessore regionale Baldelli e i sindaci del Fermano. Temi all'ordine del giorno infrastrutture e turismo. «l sud delle Marche è svantaggiato dall’avere due corsie, dopo una lunga contrattazione con Anas la terza corsia verrà fatta fino a Porto d’Ascoli. Non verrà fatta domani ma verrà realizzata. La regione sta finanziando anche l’ampliamento della Mezzina prolungando i tratti che già ci sono»

9 Settembre 2022 - Ore 18:51 ... Gli interventi del sindaco di Petritoli, Luca Pezzani, e del governatore Francesco Acquaroli

di Antonietta Vitali (video e foto Simone Corazza)

Infrastrutture del Fermano e turismo. Il sindaco di Petritoli, Luca Pezzani, apre le porte del suo Comune per un summit, o forse meglio, un faccia a faccia tra i sindaci del Fermano, in particolar modo dei Comuni della Valdaso e della Valdete, con la Regione. E a Petritoli oggi pomeriggio, alle 17 nella sala consiliare, si sono presentati, oltre a diversi primi cittadini del territorio, il governatore Francesco Acquaroli e l’assessore proprio alle Infrastrutture della Regione, Stefano Baldelli. Con loro anche il dirigente regionale del Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile, l’architetto Nardo Goffi. Presente anche il deputato della Lega, Mauro Lucentini.

Dal territorio le richieste, che si fanno sempre più insistenti, sono ormai note: terza corsia A14, ammodernamento e potenziamento della Valdaso e della Mezzina, solo per citare quelle in cima alla lista delle priorità.

«Siamo qui per un incontro promesso mesi fa dal presidente Acquaroli – esordisce il padrone di casa, Pezzani – un incontro volto a fare chiarezza, fortemente voluto per far sapere alla giunta regionale e ai candidati al parlamento cosa vogliamo venga realizzato come infrastrutture».

Presenti i sindaci di Fermo, Ortezzano, Montegranaro, Monte Giberto, Monte Ronaldo, Altidona, Ponzano di Fermo, Grottazzolina, Lapedona, due rappresentanti di Pedaso, e Monte Vidon Combatte.

Due i temi fondamentali sul tavolo, e strettamente connessi l’uno all’altro: le infrastrutture e il turismo, che devono essere trattati perché sono fondamentali per lo sviluppo di un territorio che si mostra oggi più che mai compatto e coeso nelle richieste da avanzare. «Per noi sindaci della Valdete e Valdaso è un incontro molto importante. E’ questo il giorno in cui chiediamo risposte alla giunta regionale e ai nostri (del territorio, ndr) candidati alle politiche alle esigenze del territorio – rimarca il portavoce dei suoi omologhi, Pezzani – ci aspettiamo che il presidente Acquaroli e la giunta prendano un impegno affinché le richieste del nostro territorio siano fatte proprie e si cerchi la strada per realizzarle quanto prima. Le infrastrutture sono necessarie e vitali per lo sviluppo dell’economia del territorio, prendiamo il caso di Civitanova Marche. Tutte idee valide sull’ A14 e sulla ferrovia ma importante è restare sul concreto. Ripartiamo con un’opera fondamentale, la Mezzina. Se ne parla da 40 anni ma nessuno ha mosso una foglia mentre adesso è una priorità. Sì, certo, ha un grande costo di realizzazione ma l’obiettivo di questo incontro è fare chiarezza. Questo tema deve essere al centro del dibattito e deve essere portato a qualsiasi tavolo importante di trattativa nel quale si discuterà. C’è una idea, c’è una volontà, c’è una visione di come realizzarla. In agenda anche lo stato di avanzamento della terza corsia e la Valdaso, perché è una strada che non va al passo con i tempi. Andrebbe allargata, e realizzare questa miglioria avrebbe un costo molto inferiore rispetto alla Mezzina quindi è cantierabile a breve. Il territorio ha fatto passi da gigante turisticamente, ci sono Borghi più belli d’Italia, bandiere blu, bisogna fare in modo di garantire raggiungibilità e sopravvivenza. La richiesta non è da poco conto ma ci auguriamo che almeno una serie di progettazioni possa partire da qui a qualche anno».

«Conosco le esigenze e le richieste di questo territorio – le parole nel pre-summit, di Acquaroli – in parte le abbiamo già trattate rispetto a quelle che sono le possibilità della Regione. I rapporti con Anas, con società Autostrade e con il ministero sono determinanti per la realizzazione, il completamento e il potenziamento di tutte quelle infrastrutture che richiedono una quantità di risorse di cui la Regione non dispone. Abbiamo una visione complessiva. Stiamo mettendo mano al nuovo piano delle Infrastrutture e vorremmo iniziare un dialogo col Ministero che possa portare da qui a pochi anni a compimento alcune priorità ed avere risposte. In parte ci siamo riusciti e in parte, sono fiducioso, lo faremo nei prossimi mesi».

«Da ex sindaco di un Comune simile a quelli rappresentati – prende la parola l’assessore Baldelli – capisco le problematiche. Le nostre comunità hanno bisogno di necessità e portano il peso di promesse non realizzate. Dobbiamo cominciare ad individuare i problemi e affrontarne uno alla volta. La progettazione è importante, ho chiesto all’Architetto Goffi di aprire gli armadi della progettazione. Ci siamo accorti che erano 12 anni di mancata progettazione, dal nostro insediamento sono stati investiti 6 milioni di euro in progetti e nel prossimo bilancio verranno investiti altri 6 milioni, quindi in 20 mesi 12 milioni investiti. Il presidente ha una visione di gioco di squadra, collegamenti tra tutte le valli e le province. So che le strade provinciali hanno una situazione difficile in un territorio bellissimo. Stiamo cercando risorse e fondi con una regola, tutte le province avranno lo stesso valore e gli stessi stanziamenti. Tutte verranno finanziate per le infrastrutture. La terza corsia ha creato non poche polemiche, il sud delle Marche è svantaggiato dall’avere due corsie, dopo una lunga contrattazione con Anas la terza corsia verrà fatta fino a Porto d’Ascoli. Non verrà fatta domani ma verrà realizzata. Vi chiedo di aiutarmi a chiudere il capitolo della progettazione comunicandomi le necessità dei vostri territori. Dovete essere, sindaci, i miei occhi sul vostro territorio e riferirmi cosa è necessario per avere, come da desiderio del presidente Acquaroli, uno sviluppo omogeneo delle province delle Marche. Facciamo squadra nelle nostre valli per capire il percorso da fare, siamo dalla vostra parte.

«Alcuni investimenti – il punto dell’architetto Goffi – sono già attivi su questo territorio, partiamo dalla ciclabile. Per quella della Valdaso si dovrebbe riuscire a fare il prossimo anno la gara per iniziare i lavori. Stanziati 3,3 milioni di euro, prevista finanziariamente fino a poco prima di Rubbianello e parte da Marina di Altidona, la progettazione sarebbe di portarla fino a Petritoli. La regione sta finanziando anche l’ampliamento della Mezzina prolungando i tratti che già ci sono».

L’onorevole Mauro Lucentini, nel prendere la parola, ha rimarcato l’importanza di avere un assessore del Fermano nella giunta regionale. E la possibile nomina di un nome del nostro territorio potrebbe arrivare a seguito del quasi scontato rimpasto di giunta conseguente all’eventuale elezione di uno o più assessori regionali tra quelli candidati alle Politiche (Guido Castelli, Mirco Carloni, Giorgia Latini e Stefano Aguzzi, ndr): «Ritengo fondamentale ridare potere e soldi alla provincia. Abbiamo bisogno di un assessore in regione che sia del Fermano. Appoggerò qualsiasi assessore di qualsiasi partito purché ci sia un nostro rappresentante»

