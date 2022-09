Lega, festa provinciale a Porto Sant’Elpidio

DOMANI sabato ospiti l'eurodeputato Antonio Maria Rinaldi e i candidati al Parlamento Marchetti, Lucentini e Latini. Si comincia alle 18,30: musica e gonfiabili per bambini

9 Settembre 2022 - Ore 18:00 ...

La Lega Provincia di Fermo mette a punto gli ultimi dettagli della festa di piazza di domani, sabato 10 settembre, a Porto Sant’Elpidio. Dalle ore 18,30 alla Rotonda del Lungomare Centro, nei pressi della fontana di viale della Vittoria, musica, gonfiabili per bambini e buffet finale.

Ospiti l’eurodeputato della Lega Antonio Maria Rinaldi e i candidati al Parlamento per la Lega Marche: il commissario regionale Riccardo Augusto Marchetti (proporzionale Camera Marche), Mauro Lucentini (proporzionale Senato Marche) e Giorgia Latini (uninominale Camera).

La scelta di Porto Sant’Elpidio come palcoscenico del ritorno tra la gente dopo la lunga pausa covid non è casuale come sottolinea il segretario provinciale della Lega Alan Petrini: «La costa fermana ha eccellenze indiscusse quanto enormi potenzialità – spiega il dirigente leghista – i lidi fermani sono rappresentativi di una provincia in cui le risorse e le prospettive territoriali sono il frutto di una programmazione ricca di visione e concretezza. In questo scenario la Lega nel suo complesso svolge un ruolo determinante per il quale il supporto di rappresentanti del territorio al Parlamento sarà fondamentale».