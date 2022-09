«Pronti a risollevare l’Italia» Incontro a Montappone con i candidati FdI

VOTO - L'incontro è in programma per domenica alle 18,30 alla terrazza del teatro Italia

9 Settembre 2022 - Ore 10:23 ...

«Pronti a risollevare l’Italia», questo lo slogan di Fratelli d’Italia per la campagna elettorale in corso, in vista delle elezioni del 25 settembre prossimo.

E con lo stesso slogan, domenica prossima, i candidati FdI, si presenteranno all’incontro con la cittadinanza a Montappone, alla terrazza del teatro Italia.

All’incontro, in programma per le ore 18,30, saranno infatti presenti i candidati al Senato, Guido Castelli (candidato capolista al plurinominale), Elena Leonardi (candidato al collegio uninominale Marche Sud), e Romina Gualtieri (candidato al plurinominale, e per la Camera dei Deputati i candidati Lucia Albano (candidata capolista al plurinominale) e Andrea Balestrieri (candidato al plurinominale).

Con loro il consigliere regionale Andrea Putzu e i consiglieri provinciali Diego Mandolesi e Pisana Liberati.

Un’occasione, dunque, per incontrare i candidati FdI e discutere con loro delle problematiche del Fermano e le possibili soluzioni prospettate dal partito della Meloni, in un Comune epicentro del distretto del Cappello.