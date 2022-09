Vacanze bye bye per 199mila studenti, mille in meno dell’anno scorso ma aumentano le classi

RITORNO TRA I BANCHI - Dal 14 settembre ricominciano le lezioni nelle Marche. Saranno 22mila i docenti (il 79% con contratti a tempo indeterminato). Personale Ata: l'Ufficio scolastico ha assunto altre 423 persone rispetto a quanto previsto dal ministero in base alle necessità dei vari plessi

È tempo di tornare in classe, agli sgoccioli le vacanze estive per gli studenti delle Marche, per i ritardatari dei compiti ultimi giorni per finire i libri forniti per “tenersi in allenamento”. Il 14 settembre suoneranno le campanelle nelle 10.002 classi e sezioni, l’ascolteranno 199.392 studenti marchigiani. Circa mille in meno dello scorso anno a fronte di un incremento delle classi e sezioni autorizzate (9.924 nel 2021/22). Ad attenderli 22.871 docenti di materie disciplinari e di sostegno, di cui 4.911 insegnanti assunti a tempo determinato (21,47% del totale). Secondo l’Ufficio scolastico regionale sono 19.752 i posti in organico di diritto, 524 i posti in organico di fatto, per un totale di 20.276. A questi vanno aggiunti i 2.595 posti in deroga istituiti dall’Ufficio scolastico regionale solo per questo anno per rispondere alle esigenze aggiuntive del sostegno. Il totale dei posti di sostegno raggiunge così la somma di 5.663 con i 3.068 già previsti in organico di diritto. Al netto del sostegno, i posti comuni sono 17.208, di cui 2.311 saranno coperti da insegnanti a tempo determinato (13,42%). I posti di sostegno destinati alle supplenze sono invece 2.600 (il 45,8% del totale). Del totale di 4.911 degli incarichi a tempo determinato, 891 sono costituiti da supplenze annuali, 2.688 da assunzioni fino al termine delle attività didattiche e 1.332 da incarichi assegnati su spezzoni orari.

Quanto alle assunzioni in ruolo dei docenti, il contingente assegnato dal Ministero era di 2.009 posti, pari al totale dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto. Di questi 671 sono stati coperti con le assunzioni autorizzate ed effettivamente operate, su 900 saranno assegnati parte degli incarichi a tempo determinato, 438 sono stati messi a disposizione delle scuole per supplenze temporanee in attesa delle nomine dalle graduatorie del concorso straordinario per la scuola secondaria tuttora in corso.

Per quanto riguarda il personale Ata (collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici e altri profili) per circa 6mila persone assegnate all’Ufficio scolastico, di cui circa 550 con contratti a tempo determinato, oltre ai così detti spezzoni resi disponibili per la loro copertura direttamente alle scuole. A questi si aggiungono, in base alle esigenze rilevare dall’Ufficio scolastico, ulteriori 423 posti Ata “in deroga” per l’anno scolastico 2022/23.

«Tutte le operazioni sono state completate grazie allo sforzo dell’Ufficio scolastico regionale, come pure dell’amministrazione centrale e delle scuole, in modo da garantire la presenza in cattedra di tutti i docenti necessari – dice l’Ufficio scolastico regionale -. Sforzo che ha visto tutto il personale adempiere ai propri doveri d’ufficio con spirito di abnegazione e consolidata professionalità. Infine, l’Ufficio scolastico regionale ha provveduto a rendere disponibile a Prefetture e Regione il quadro dei flussi di tutti gli studenti della secondaria di II grado dal loro luogo di residenza al plesso da ciascuno frequentato, così da facilitare al meglio la programmazione del trasporto pubblico locale e dei servizi di accompagnamento».