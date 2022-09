“Verso un solido futuro”, da Fermo gli spunti per essere protagonisti del cambiamento

FERMO - Secondo appuntamento, il 13 settembre, con il ciclo “Verso un solido futuro”, programma di eventi speciali del Grand Tour delle Marche di Tipicità realizzato con il project partner Banca Mediolanum e l’impegno diretto del Wealth Advisor Massimo Cupillari

Dopo l’incontro del giugno scorso, martedì 13 settembre ritorna al Fermo Forum con un secondo appuntamento il ciclo “Verso un solido futuro”, il programma di eventi speciali del Grand Tour delle Marche di Tipicità realizzato con il project partner Banca Mediolanum e l’impegno diretto del Wealth Advisor Massimo Cupillari che ha voluto fortemente questi appuntamenti nel Fermano.

Essere protagonisti del cambiamento significa, innanzitutto, avere un’idea chiara dello scenario attuale e confrontarsi con esperienze di buona pratica che partono proprio dalla dimensione locale, ma risultano performanti e capaci di adattarsi rapidamente ai mutamenti di contesto, per trasformare le minacce in opportunità.

Con inizio alle 18.00, la conduttrice, attrice e regista Paola Rota coordinerà un primo talk con personaggi “Made in Marche” che si stanno distinguendo nelle rispettive attività. Accanto ad Angelo Serri, direttore di Tipicità e del Grand Tour delle Marche, è prevista la testimonianza di Roberto Lucarelli, Sindaco di Camerino, e di due imprenditori che si sono distinti per il coraggio e la lungimiranza dimostrata in questo momento di forti perturbazioni: Graziella Ciriaci e Stefano Parcaroli.

A seguire, con l’introduzione di Massimo Cupillari, il momento clou dell’incontro, finalizzato a connettere la dimensione locale alle dinamiche globali, con il contributo di Stefano Volpato e Vittorio Gaudio, rispettivamente Direttore Commerciale e Direttore Asset Management Development di Banca Mediolanum.

Un momento di confronto e crescita che appare quanto mai opportuno per comprendere cosa sta accadendo intorno a noi. L’incontro avrà un epilogo goloso, con il cocktail relazionale proposto dall’Accademia di Tipicità e dai suoi partner.