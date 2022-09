Fondazione Carisap, voto con sorpresa: l’Organo di indirizzo boccia l’Università

ASCOLI - Nessun candidato della terna ottiene il quorum: 7 schede bianche e solo 4 voti per il favorito Matteo Meletti. Un segnale di autonomia decisionale rispetto alle manovre della vigilia? Anche per la terna presentata dalla Regione Marche risultato imprevisto. Rispettata in pieno invece l'indicazione dell'Assemblea dei soci per l'elezione di 4 nuovi componenti sempre dell'Organo di indirizzo. Fibrillazione in vista della presentazione del piano pluriennale 2023-2025 che dovrebbe essere approvato entro ottobre. Rapporto sui bisogni del territorio ad opera dell'Università Politecnica delle Marche

11 Settembre 2022 - Ore 20:23 ...

di Franco De Marco

Voto con sorpresa nell’ultima riunione dell’Organo di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli che doveva approvare sei nuovi componenti.

Al momento di scegliere uno della terna proposta dalle Università marchigiane, infatti, non è stato raggiunto il quorum necessario su 11 votanti. Così l’imprenditore ascolano Matteo Meletti, quello che era considerato alla vigilia il favorito, ha ottenuto a sorpresa solo 4 voti mentre 7 sono state le schede bianche.

Le Università dovranno quindi a questo punto proporre una nuova terna nella speranza che questa volta l’Organo di indirizzo deliberi.

Aldilà dell’aspetto tecnico, però, il mancato accoglimento di uno dei candidati della terna dell’Università potrebbe far nascere un caso “politico” all’interno della Fondazione. Nel senso che l’Organo di indirizzo, con la sua decisione, ha molto probabilmente voluto dare un segnale in particolare alla presidenza e al Cda.

Con le schede bianche, infatti, non è stata tanto “bocciata” l’Università e tanto meno il nome di Matteo Meletti, stimato imprenditore ascolano, quanto la “procedura” utilizzata per la individuazione e la maturazione delle candidature. Ballavano presumibilmente accordi per altri candidati.

Non è un mistero, anche se tutti lo negano, che l’individuazione dei candidati avviene nella pratica attraverso una fitta consultazione-confronto, telefonate e contatti vari. In altre parole il candidato favorito (o indicato) dal vertice della Fondazione, o comunque da un certo gruppo di soggetti interessati, in questo caso non è passato.

Certo è che negli ambienti della Fondazione, e anche all’esterno, la mancata elezione di Matteo Meletti ha fatto grande clamore.

L’Organo di indirizzo ha voluto lanciare un messaggio e rivendicare una propria autonomia di pensiero e di fatto? Molto probabile. Per la cronaca, nella terna dell’Università erano presenti, oltre a Matteo Meletti, anche la guida turistica Valeria Nicu di Ascoli e il manager Emidio Pipponzi di Servigliano.

Il fatto è che nella medesima riunione dell’Organo di indirizzo anche un altro candidato, che era alla vigilia dato per favorito e indicato da alcuni ambienti, non è passato.

Per la terna presentata dalla Regione Marche è stato eletto il commercialista Fabrizio Vagnoni di San Benedetto. Gli altri candidati erano il commercialista di Ascoli Antonio De Angelis e la preside di San Benedetto Stefania Marini.

Mentre sono stati approvati, all’unanimità, tutti i nuovi componenti designati dall’Assemblea dei soci: vale a dire Marco Arturo Costantini, Stefania Di Agostino, Giuseppe Felicetti e Domenico Malavolta. Quindi in questo caso, al di à di possibili differenziazioni, è stata rispettata in pieno l’indicazione dell’organo assembleare.

Insomma fibrillazioni all’interno della Fondazione Carisap forse anche in vista della elaborazione imminente del piano pluriennale 2023-2025 che deve stabilire indirizzi, obiettivi e linee strategiche degli interventi, sempre molto significativi, nel sociale, nell’economia, nella cultura, nella sanità, eccetera.

E’ partita da tempo una vasta campagna di ascolto. Per il prossimo 7 ottobre è stata annunciata anche la presentazione del rapporto sui fabbisogni del territorio predisposto dall’Università Politecnica delle Marche. L’approvazione di questo importante e atteso documento è prevista nel mese di ottobre e toccherà proprio all’Organo di indirizzo un ruolo essenziale.