Al fermano Elvis Antolini la corona di ‘Mister Bello d’Italia’

BELLEZZA - Il 27enne fermano ha vinto la finale nazionale del concorso di bellezza. «Ringrazio tutti coloro che hanno creduto e continuano a credere in me - le parole di Antolini - a partire dal mio agente, Gianmario Anedda della Style Model Agency. Se sono qui è soprattutto grazie a lui»

Il giovane fermano Elvis Antolini è il ‘Mister Bello d’Italia 2022’. Ieri il 27enne è stato infatti proclamato vincitore del concorso di bellezza, ieri a Tropea, dinanzi a una giuria composta, tra gli altri, da Carmen Russo e Paolo Turchi.

Antolini è arrivato in finale nazionale grazie al terzo posto conquistato lo scorso 20 agosto alla finale regionale in Sardegna.

La finale nazionale è iniziata lo scorso 9 settembre. Lì Antolini e gli altri mister in concorso hanno effettuato le prove necessarie per accedere ufficialmente alla finale fino al bell’epilogo di ieri sera. E le Marche sorridono due volte. Antolini, infatti, ha conquistato il primo posto insieme alla miss fanese Maria Francesca Guerrieri.

«Ringrazio tutti coloro che hanno creduto e continuano a credere in me – le parole di Antolini – a partire dal mio agente, Gianmario Anedda della Style Model Agency. Se sono qui è soprattutto grazie a lui. Sarà sempre un onore e un piacere per me rappresentare la mia regione e soprattutto la mia città. Un sentito ringraziamento anche ai patron del concorso, Franco Buccinà

Anna Patania e Giulio Buccinà».