Red Racing di nuovo Tricolore, con Fiorentini e Storti i primi titoli nazionali di stagione

MOTOCROSS - La scuderia fermana, da anni ai vertici delle classifiche nazionali di categoria, domenica scorsa ha replicato le recenti vincenti rese portando a casa i primi titoli italiani del 2022, rispettivamente dalla "World Cup 500" di Maggiora e dallo sterrato di Gazzane di Preseglie

13 Settembre 2022 - Ore 17:02

FERMO – Anno nuovo, risultati “vecchi”.

Primi brindisi trionfali di stagione al team Red Racing, domenica scorsa a concretizzare, alla pari delle passate annate, trionfi a tinte tricolori.

Domenica scorsa infatti, ecco prendere quota il titolo italiano nelle economie di Mirko Fiorentini, protagonista all’interno del crossodromo di Maggiora (NO) nella categoria Epoca D3, in stretto connubio con la “500 World Cup”, come recita la dicitura stessa, coppa del mondo con moto da 500 centimetri cubici a due tempi. Fiorentini non si è fatto attendere, mettendo in mostra l’ardore agonistico già dalle qualifiche del sabato conquistando la prima posizione. Domenica invece, grazie a due ottime batterie di gara, ha fatto proprie l’assoluta di giornata, il titolo Italiano e di conseguenza la stessa “500 World Cup”.

Risultati a fare il paio con le vicende maturate a Gazzane di Preseglie (BS), dove era prevista la quinta prova di Campionato Italiano Prestige 125 Senior, Femminile ed Over, contesto di gara dove la soddisfazione sportiva è arrivata sin nel cuore del Fermano grazie ad Andrea Storti, in sella alle moto del Red Racing nella categoria Veteran Mx1, che con una gara di anticipo rispetto alle tabelle di marcia ordinaria ha piazzato in bacheca il rinnovato titolo italiano, frutto anche delle due affermazioni concretizzate nelle altrettante manche di gara.

Nella Mx2 della stessa categoria, solo un guasto meccanico impediva invece ad Ivan Lucarelli di salire sul terzo gradino del podio, mentre in parallelo, per la classe di gara SuperVeteran Mx1, Marco Ravaglia acquisiva il terzo gradino del podio, stesso risultato per Enrico Fusconi nella Mx2. Nel merito della categoria Master Mx2 Adriano Piunti, con due vittorie di manche, maturava il diritto a salire sull’apice del podio, allungando in classifica generale e proiettandosi così alla conquista del relativo titolo italiano.

Sul tracciato del Cross Park di Ponzano di Fermo, nella stessa recente domenica, si è disputata da par suo la rinnovata prova del Campionato Regionale Marche Fmi, circostanza a chiamare in causa Cristian Solazzo, impegnato nella Expert MX1, lesto ad ottenere un quarto posto assoluto di giornata, mentre nella Rider MX1 Riccardo Innamorati non riusciva ad incidere oltre alla quinta posizione assoluta.