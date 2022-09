Scuola, altri ventilatori in arrivo. Rogante: «Investimento da 80mila euro per tutelare gli alunni»

PORTO SAN GIORGIO - Via libera dalla seconda Commissione consigliare guidata da Andrea Rogante al contributo di 52mila euro per l'installazione di ventilatori all'interno delle classi. In totale il contributo della Regione si attesta a 80mila euro, sufficienti per 20 ventilatori.

13 Settembre 2022 - Ore 15:16 ...

Un solo punto all’ordine del giorno nel Consiglio comunale convocato per giovedì alle 18.30. Si discute di una variazione al programma delle opere pubbliche 2022-2024 con la contestuale variazione al bilancio di previsione. L’argomento è stato oggetto di esame da parte della seconda Commissione presieduta da Andrea Rogante alla quale hanno preso parte anche i componenti della Commissione guidata da Renzo Petrozzi. In buona sostanza si è preso atto dell’arrivo nelle casse comunali di un contributo di 52mila euro che va a sommarsi a quello di 28mila euro già finanziato per l’installazione di 20 ventilatori all’interno di alcuni classi della scuola Nardi e Rosselli.

Presenti anche gli assessori competenti Lauro Salvatelli e Alessandra Petracci. «E’ un investimento importante per la salute dei nostri bambini -spiega Rogante- grazie a questi 80mila euro possiamo installare ben 20 ventilatori in altrettante classi garantendo il ricambio dell’aria, condizione che è necessaria per cercare di arginare la diffusione del Covid 19». La Regione Marche nei mesi scorsi ha puntato molto sull’utilizzo di questi macchinari dimostrando attraverso uno studio scientifico che i dispositivi, una volta posizionati, possono abbattere dell’80% il rischio di contagio nei plessi scolastici.

Sandro Renzi