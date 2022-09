Gal Fermano, arriva un’altra premialità

RAGGIUNTO il 92% delle risorse assegnate. Un milione di euro per nuove opportunità in arrivo ed occhi puntati al futuro

Un nuovo importante traguardo raggiunto dal Gal Fermano che, in un momento storico e sociale molto delicato, riesce ad ottenere dalla Regione Marche nuove risorse aggiuntive da investire nel territorio come premialità per il lavoro finora svolto.

È stato questo uno degli argomenti al centro dell’incontro svolto dai soci del Gal Fermano a Monte Giberto, dove la presidente Michela Borri ha tirato le somme dell’attività finora svolta ed ha condiviso con i presenti idee ed impressioni su iniziative future.

Il Gal Fermano ha conseguito la migliore performance tra i Gal marchigiani, conseguendo impegni di spesa per oltre il 92% di risorse disponibili. «Questo è sicuramente un motivo di orgoglio per quanto fatto finora – ha precisato il Presidente Borri – ed un punto di partenza per le attività future del Gal. Voglio condividere questo riconoscimento con la struttura ed il CdA con cui abbiamo attuato scelte oculate ed attente alle esigenze del Fermano».

La nuova dotazione finanziaria di circa 500.000 euro si aggiunge alle due iniziative del Gal Fermano che sono in procinto di avvio. La prima riguarda il nuovo “bando sottomisura 19.2.6.4” di prossima pubblicazione, relativo ad investimenti strutturali per lo sviluppo di attività non agricole a favore di microimprese da costituire o già attive, per le quali sono messi a disposizione contributi per oltre 400.000 euro. A regia diretta del Gal invece la “sottomisura 19.2.20.1” relativa al Laboratorio di Open Social Innovation che è rivolto ai settori turistici, culturali, creativi ed ai servizi sociali ed assistenziali. Come precisato dal coordinatore tecnico Rocco Corrado, si tratta di un servizio che il Gal erogherà a titolo gratuito, a favore delle imprese interessate a sviluppare nuovi percorsi di innovazione. Di entrambe le iniziative sarà data ampia diffusione sul territorio.

Occhi puntati ora al futuro dei Gal e alla nuova programmazione del Psr 2023-2027 che verrà definita nei prossimi mesi e che partirà il primo gennaio 2023. Visti i risultati oggettivi raggiunti, l’auspicio di tutti i soci del Gal Fermano è quello di continuare ad avere un’adeguata dotazione finanziaria per sviluppare nuovi bandi ed iniziative sempre attente alle esigenze del territorio.