Malattie endocrino-metaboliche, le nuove frontiere della medicina nel convegno Ame diretto da Pantanetti

FERMO - L’intera giornata dedicata alla medicina presso l’hotel Astoria di Fermo è stata aperta dal saluto del sindaco Calcinaro, che si è complimentato per la concentrazione di eccellenze e per la partecipazione dei professionisti marchigiani. Soddisfatta la dott.ssa Pantanetti: «Per la crescita della sanità nella nostra regione è indispensabile confrontarsi e fare rete tra noi colleghi»

24 Settembre 2022 - Ore 13:05 ...

di Silvia Remoli

E’ stato il primo cittadino Paolo Calcinaro, introdotto dalla dottoressa Paola Pantanetti, a dare il benvenuto a tutti i professionisti presenti, questa mattina, al convegno regionale dal titolo “Le nuove frontiere della diagnosi e cura delle malattie endocrino-metaboliche: dalla medicina di genere alla gestione integrata” promosso dall’Ame Marche (Associazione medici endocrinologi).

Direttore scientifico del convegno la stessa dottoressa Paola Pantanetti, direttrice dell’Uoc di Endocrinologia e diabetologia dell’ospedale Murri di Fermo, che si è detta molto soddisfatta per l’organizzazione e per la riuscita dell’evento. Da subito spesasi e messasi in prima linea, Pantanetti non ha alcun dubbio: «Per la crescita della sanità nella nostra regione è indispensabile confrontarsi e fare rete tra noi colleghi».

Il primo cittadino si è detto orgoglioso di vedere nella propria città un’organizzazione di tale livello in campo medico, complimentandosi per la partecipazione e per l’interesse che i camici bianchi di tutta la regione hanno dimostrato manifestando una fervida volontà di confrontarsi e di aggiornarsi, ed assicurando in tal modo un continuo miglioramento dei servizi e delle competenze nel territorio.

La presidente dell’ordine dei medici di Fermo, la dottoressa Anna Maria Calcagni, accogliendo i colleghi, ha ribadito che l’unione fa la forza e che la passione per la ricerca, per l’informazione e per la formazione continua, viene alimentata anche dalla capacità di fare rete, concetto pienamente condiviso dal dottor Licio Livini, direttore del distretto di macro Area, e dal dottor Renato Bisonni, direttore del reparto di Oncologia nel nosocomio fermano, che hanno più volte annuito dalla prima fila.

Il convegno, con sede l’Hotel Astoria, ha riservato anche un’apposita ala agli informatori farmaceutici pronti a mostrare gli ultimi ritrovati inerenti agli argomenti trattati. In programma gli interventi di diversi e illustri relatori.

Il fitto programma del convegno regionale ha l’obiettivo di trattare a tutto tondo una problematica sempre più diffusa ed attuale: la medicina di genere si prefigge di studiare l’impatto del genere (inteso sia da un punto di vista biologico sia da un punto di vista psico-sociale) sulla fisiologia e fisiopatologia. In ambito metabolico il rischio cardiovascolare e cerebrovascolare è maggiore nelle donne; anche l’effetto dei farmaci ipoglicemizzanti risulta diverso tra uomini e donne, sia per quanto riguarda l’efficacia sia gli effetti collaterali. Un valore aggiunto dell’evento è rappresentato dalla presenza di sessioni dedicate all’endocrinologia oncologica e ginecologica: in particolare verrà esaminato l’effetto della malattia diabetica e di alcune terapie oncologiche (trattamento di blocco ormonale adiuvante per carcinoma della mammella e prostata, inibitori ckeck point immunologici) sul sistema endocrino. Inoltre negli ultimi anni è emerso il legame sempre più stringente tra obesità e malattia diabetica, malattie cardiovascolari e tumori’.

Ecco pertanto che tali argomenti sono stati organizzati in ben quattro sessioni, separando così i moderatori per ambiti di competenze:

I Sessione Endocrinologia oncologica. Moderatori: Dr. Nicola Battelli, Dr.ssa Gilberta Giacchetti;

II Sessione Endocrinopatie di genere. Moderatori: Dr. Giulio Lucarelli, Dr.ssa Elena Tortato;

III Sessione Endocrinologia ginecologica. Moderatori: Dr.ssa Marianna Galetta, Dr. Massimiliano Petrelli;

IV Sessione Nuovi orizzonti nella terapia dell’obesità Moderatori: Dr.ssa Natalia Busciantella Ricci, Dr. Silvio Guerriero, Dr. Giampiero Macarri.