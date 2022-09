“Di Uva in Vino”: tutti in piazza tra brindisi e animazioni

FERMO - Il prossimo 2 ottobre in piazza del Popolo, degustazione di vini, musica, mostra mercato, animazione per bambini e anche la rievocazione della pigiatura

30 Settembre 2022

Una giornata per celebrare l’avvio della stagione autunnale. Sapori, profumi e gusti d’autunno tornano domenica 2 ottobre, in piazza del Popolo a Fermo, con “Di Uva in Vino”, evento promosso dall’assessorato al Commercio del Comune, con il supporto e la collaborazione della Pro Loco di Fermo, della Pro Loco di Ortezzano e dell’ l’Ais, Associazione italiana sommelier Marche – Delegazione di Fermo.

Una giornata intera con la mostra mercato di prodotti tipici e artigianato, la degustazione dei vini con Ais, dal pomeriggio suoni e canti della tradizione popolare, i giochi per bambini e l’aperivino nei locali aderenti.

«Torna un appuntamento che riscuote sempre successo – ha detto l’assessore al commercio Mauro Torresi – un evento che festeggia e celebra i sapori legati all’uva ed la vino, che coinvolge la nostra Pro Loco che è ripartita alla grande con entusiasmo e tanta voglia di fare, l’Ais, la Pro Loco di Ortezzano. Un grazie anche ai locali che hanno voluto far parte di questa iniziativa. Spazio a tanti momenti, dal mercatino, alla degustazione di vini, dall’animazione per bambini. Insomma una giornata intensa, da vivere e da assaporare».

Importante sarà il contributo della Pro Loco di Fermo come ricorda il presidente Claudio Lardani: «Non appena si è costituito il nuovo direttivo a maggio, come noto, ci siamo subito di buona lena impegnati nell’affiancare l’amministrazione comunale e promuovere le manifestazioni della città. E dopo le iniziative estive, ecco che siamo pronti anche per quelle autunnali e invernali. Domenica 2 ottobre è in programma “Di Uva in Vino”, saremo a dare il nostro supporto al fianco del Comune per un evento sempre apprezzato, anche da fuori. Cercheremo come sempre di dare il meglio con la nostra fattiva collaborazione”.

IL PROGRAMMA:

“Curiosando” Mostra mercato dell’artigianato e dei prodotti tipici – dalle ore 9 fino a tarda serata.

Degustazioni a cura dell’Ais Marche – i piccoli produttori del Fermano: alle ore 12 e alle ore 16. Le cantine partecipanti sono Le vigne di Franca di Fermo, Le Senate di Altidona, Le Corti Farfensi di Moresco, Midoro di Lapedona, Agostino Romani di Sant’Elpidio a Mare e Lumavite di Rapagnano. Prenotazione obbligatoria (posti limitati) al numero: 349.8742151;

Rievocazione storica della Pigiatura – Suoni e canti della tradizione popolare a cura della Pro Loco di Ortezzano – alle ore 17.00

AperiVino dalle ore 17.30 nei seguenti locali: Capolinea, My Pizza, Pizzicosa, L’Open, Agorà, La Caramella, Artasylum, Loggia 42, Bar Belli, Flow.

Animazione per bambini.