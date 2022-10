Un rosso, tre rigori e quattro gol: pareggio pirotecnico tra Sangiorgese e Castignano

PORTO SAN GIORGIO - Al Campo Sportivo Nuovo, nella seconda partita del campionato di prima categoria girone D, i nerazzurri guidati da Daniele Aria vanno per due volte in vantaggio ma in altrettante circostanze si fanno rimontare, pur giocando l'ultima mezzora in superiorità numerica

2 Ottobre 2022 - Ore 19:16 ...

Nonostante la doppietta di Vallesi la Sangiorgese e la superiorità numerica per trenta minuti non riesce a vincere la prima partita in casa, che l’ha vista protagonista con un netto possesso di palla e numerose occasioni avute. L’undici biancorosso del Castignano non ha quasi mai impensierito il portiere Mallozzi, trafitto solo dai due calci di rigore concessi dall’arbitro Borrino di San Benedetto Del Tronto.

IL TABELLINO

SANGIORGESE 2: Mallozzi, Fares, Kuixhiun, Rapacci, Monaldi, Perticarini (80’ Gabaldi), Ricci L. (65’ Malaigia), Chiappini, Vallesi, Marcelli (71’ Rosettani), Ovihon (90’ Paniconi). All. Daniele Aria

CASTIGNANO 2: Falconi, Fioravanti, Angelini, Passalacqua (50’ Vannicola), Ciminà, Fortunati, Gandelli, Straccia, Giansante, Damiani (30’ Manni), Martoni (80’Maselli). All. Gianluigi Rossetti

RETI: 28’ (R) e 65′ Vallesi, 60’ e 72′ Gandelli (R)

ARBITRO: Andrea Borrino di San Benedetto Del Tronto

NOTE: Espulso Giansante al 60′ per gioco pericoloso. Ammoniti Lorenzo Ricci, Angelini, Kuinxtiu, Fares. Corner 4 – 2. Recupero +0′ +5′

LA CRONACA

Parte subito forte la Sangiorgese che dopo 5′ sfiora il gol con Lorenzo Ricci e già al 28esimo concretizza con il rigore trasformato da Fabrizio Vallesi dopo un fallo di mano di un difensore ospite. Poco dopo la mezzora entrambe le formazioni ci provano su punizione: Chiappini per la Sangiorgese colpisce la barriera, Gandelli per il Castignano la sorvola ma non inquadra lo specchio.ù

Nella ripresa è ancora Gandelli a provarci, ma questa volta la sfera sibila vicino al palo. Al 60′, però, riesce a centrare il bersaglio grosso usufruendo di un calcio di rigore a suo favore. Nell’occasione, al termine del penalty, Giansante commette fallo sul portiere Mallozzi e viene espulso. In inferiorità numerica il pareggio del Castignano resiste solamente 5 minuti perché al 65′ Vallesi in mischia infila la sfera sotto la traversa.

Quando tutto sembrava in discesa, però, ecco che al 72′ gli ospiti favoriscono di un altro rigore per un fallo su Martoni: dal dischetto Gandelli realizza la sua personale doppoietta. Il forcing finale della Sangiorgese con gli svariati tentativi di Ovihon (78′), Rapacci (81′) e Gabaldi (91′) non rompono la parità.