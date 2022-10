Ha il divieto di dimora nelle Marche, i carabinieri la sorprendono in un bar: denunciata una donna romena

PORTO SANT'ELPIDIO - La donna poco più che quarantenne è stata denunciata per il reato di inosservanza di un provvedimento dell’autorità ed era già nota ai militari perché nel mese di aprile di quest’anno le era stata notificata una misura cautelare emessa dal Gip del tribunale di Fermo per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti

7 Ottobre 2022 - Ore 13:10 ...

I carabinieri della stazione di Porto Sant’Elpidio hanno denunciato una donna romena poco più che quarantenne per il reato di inosservanza di un provvedimento dell’autorità.

«L’altra sera – si legge dalla ricostruzione dei fatti da parte dell’Arma – una pattuglia della stazione di Porto Sant’Elpidio, durante uno dei quotidiani servizi per il presidio del territorio, ha controllato gli avventori di un locale di quel comune. Dagli accertamenti in banca dati è emerso che sul conto di una donna di origini romene, da loro già ben conosciuta, risultava pendente un provvedimento di divieto di dimora nell’intera regione Marche emesso dalla magistratura».

A quella donna, infatti, nel mese di aprile di quest’anno era stata notificata una misura cautelare emessa dal Gip del tribunale di Fermo, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ulteriori accertamenti svolti dagli uomini della benemerita, hanno permesso di appurare che la donna non aveva valida giustificazione, né un’autorizzazione che le consentisse il rientro nella regione Marche, motivo per il quale per lei è quindi scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Fermo per il reato di inosservanza di un provvedimento dell’autorità.