Passione bici, scopri la nostra regione con i percorsi di Marche Bike Tour. Il 23 e 30 ottobre visita a Canfaito

ESCURSIONI – Marche Bike Tour presenta il programma autunnale di escursioni con E-Bike. A partire dal 9 ottobre appuntamento alla scoperta di Canfaito e Elcito. Le escursioni sono aperte a tutti, è necessaria la prenotazione

8 Ottobre 2022 - Ore 08:43 ...

Marche Bike Tour vi porta alla scoperta dei paesaggi marchigiani più suggestivi. Infatti per i mesi di ottobre e novembre sono previsti una serie di tour da compiere con le innovative E-Bike. Dopo la pandemia il mercato dei mezzi elettrici, in particolare di biciclette, è esploso e per chi ancora non avesse avuto modo di provare questa esperienza o fosse intenzionato a compiere dei percorsi in compagnia, ecco l’occasione ideale.

Le escursioni sono rivolte a tutti e per i più piccoli sono disponibili dei carrellini appositi. La nuova tecnologia difatti facilita la pedalata riducendo lo sforzo muscolare. Le mete selezionate sono Foliage-Canfaito, Val di Castro e Cingoli. La storia di questi luoghi affonda le radici nelle realtà produttive tipiche dei vari territori, fatte di tradizioni alimentari e saperi artigiani. Si aprono le porte e, con visite ed esperienze, il viaggiatore rivive la storia, diventandone assoluto protagonista.

Il 16 ottobre appuntamento da non perdere a Cingoli, alla scoperta del Balcone delle Marche e dei suoi boschi. Il 23 e il 30 ottobre Marche Bike Tour prevede una escursione presso la meravigliosa faggeta di Canfaito, situata nella Riserva Naturale Regionale Monte San Vicino e Monte Canfaito, a circa 1000 metri di altitudine. Una guida cicloturistica vi guiderà all’interno di un’atmosfera fiabesca, intrisa di colori, odori e sapori dell’autunno. Durante il percorso ci sarà la possibilità di visitare Elcito, borgo arroccato su uno sperone roccioso, nel comune di San Severino Marche. Non mancherà un punto ristoro per pranzare e socializzare davanti alle pietanze tipiche della tradizione culinaria locale.

Le escursioni di Marche Bike Tour sposano la tradizione, la cultura e l’innovazione nel segno della mobilità dolce, del rispetto dell’ambiente e della valorizzazione del territorio. Il servizio noleggio è garantito da Chrono Bike. Per partecipare è necessaria la prenotazione.

Per info e prenotazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo info@marchebiketour.com o contattare il 3342918833. Il programma integrale è disponibile sul sito https://www.marchebiketour.com/home .

ARTICOLO PROMO-REDAZIONALE