Gino Sabatini tra i vertici di “Assocameraestero”: «Un privilegio ma anche un banco di prova per l’intera regione»

NOMINE - L'ascolano, presidente di Camera Marche e vice presidente di Unioncamere, è stato eletto a Perugia tra i 9 consiglieri che guideranno l'Associazione - che riunisce gli 84 enti camerali italiani all'estero, operanti in 61 Paesi del mondo - per i prossimi tre anni

9 Ottobre 2022 - Ore 17:37 ...

Gino Sabatini, ascolano, presidente di Camera Marche e vice presidente di Unioncamere, è stato eletto tra i 9 consiglieri di Assocameresterestero. Oggi, 9 ottobre, la nomina a Perugia nella giornata di apertura della 31esima Convention mondiale delle Camere di commercio italiane all’estero (Ccie). I nuovi vertici dell’Associazione espressione del sistema camerale italiani, tra cui appunto Sabatini, rimarranno in carica per il prossimo triennio.

Assocamerestero è presieduta da Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, suo vice Ronni Benatoff, a capo della Camera di Commercio italiana di Tel Aviv.

«Questa nomina – commenta Gino Sabatini – è un privilegio e un’opportunità per la Camera delle Marche e per la nostra regione. La partecipazione ad Assocamerestero sarà un banco di prova per misurarci con le sfide sul fronte dell’internazionalizzazione che ci vedranno accanto a Regione Marche e Atim».

Anche le Marche dunque sono rappresentate ora nell’Associazione che riunisce gli 84 enti camerali italiani all’estero, operanti in 61 Paesi del mondo oggi presenti a Perugia con 150 delegati.

Dopo l’elezione la Convention è proseguita con incontri dedicati attività associative e nel dialogo con i principali stakeholder istituzionali sulle prospettive di sviluppo strategico della rete delle Ccie nel quadro del sistema della promozione del Made in Italy.

Domani, lunedì, la sessione aperta al pubblico.