Fermo riconferma il gemellaggio con Hansbach intitolandogli il belvedere (Le foto)

IL CONSIGLIO comunale solenne ha fatto seguito allo scoprimento della targa in Viale Ciccolungo. L'accoglienza del sindaco Paolo Calcinaro al collega Thomas Deffner. Alla città tedesca donata una targa in vetro raffigurante la Sala del Mappamondo. L'esibizione degli studenti del Conservatorio Pergolesi e della Cavalcata dell'Assunta

11 Ottobre 2022 - Ore 17:39 ...

Fermo, città del mondo. Sentita e partecipata sabato 8 ottobre la cerimonia organizzata per il 15° anniversario del gemellaggio fra le città di Ansbach e Fermo. Al mattino l’intitolazione del belvedere di viale Ciccolungo alla Città tedesca (che a luglio aveva intitolato una piazza a Fermo). Momento che ha visto l’accoglienza ufficiale della delegazione tedesca, guidata dal Sindaco Thomas Deffner, con gli sbandieratori ed i tamburini della Cavalcata dell’Assunta.

Quindi le parole dei due primi cittadini, il Sindaco Paolo Calcinaro che nel dare il benvenuto ai fratelli di Ansbach ha ricordato come l’intitolazione è avvenuta alle porte della città, vicino all’opera dell’arch. Carducci, con una vista che spazia dai monti al mare. E’ seguito il grazie del primo cittadino di Ansbach che ha apprezzato la scelta del luogo e la calorosa accoglienza riservata ad Ansbach da parte di Fermo.

Seconda parte della cerimonia nella Sala Consiliare di Palazzo dei Priori con il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Trasatti che, in apertura dei lavori, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, ha invitato gli studenti del Conservatorio Pergolesi ad eseguire gli inni nazionali tedesco e italiano. Applausi e congratulazioni sono arrivate a Michele Andrenacci, Qu Liang e Filippo Cognigni alla tromba, Alessandro Azzurro al trombone e Maria Elisa Palermi alla tuba, classi dei maestri Rinaldo Strappati e Luca Cognigni.

A seguire, la civica assise ha osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Walter Hessenauer, consigliere comunale di Ansbach, che doveva far parte della delegazione presente a Fermo ma che è venuto a mancare improvvisamente. Quindi i saluti iniziali da parte del Vicario del Prefetto Alessandro De Notaristefano di Vastogirardi che ha sottolineato l’assoluta importanza dei gemellaggio e degli scambi culturali fra comunità. Quello del Vicario dell’Arcidiocesi Mons. Pietro Orazi e del rappresentante della Camera di Commercio delle Marche Lorenzo Totò.

Il Sindaco Paolo Calcinaro ha rinnovato il benvenuto alla delegazione di Ansbach, ha messo in evidenza come la relazione con Ansbach sia proficua di rapporti culturali, ed ha sottolineato come Fermo sarà sempre per Ansbach una casa così come la città tedesca lo rappresenterà per quella marchigiana. Anche per il Sindaco Deffner il rapporto con Fermo è speciale e bello, è all’insegna dell’amicizia e della collaborazione nello spirito che anima l’Unione Europea.

Ha ripercorso gli obiettivi che il gemellaggio si è proposto non appena è nato 15 anni fa Rita Gianfranchi, Presidente dell’Associazione Amici di Fermo e del Fermano, mentre Francesco Gismondi, Presidente dell’associazione Amici di Ansbach, ha sottolineato l’importanza di ospitare questo gemellaggio e la sua riconferma in una sede istituzionale importante come il Consiglio Comunale e come il rinnovo dell’accordo fra le due città rappresenti un impegno da proseguire e tenere sempre vivo.

L’assise ha poi votato all’unanimità la delibera con cui è stato “riconfermato il patto di gemellaggio fra le due comunità, dando atto della prosecuzione degli scopi culturali, turistici e sociali per i quali esso è stato stipulato”. Dopo la firma del libro d’onore da parte del Sindaco Deffner, il primo cittadino fermano Paolo Calcinaro ha donato alla città di Ansbach una targa in vetro raffigurante uno dei luoghi simbolo di Fermo, la Sala del Mappamondo.

Al termine in Piazza del Popolo il ricevimento organizzato e offerto alla delegazione tedesca dall’associazione Amici di Ansbach.

LA FOTOGALLERY