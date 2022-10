Imprese e formazione, la sfida dello Scientifico in quattro anni. Luciani: «Studio dei dati, esperimenti e competenze»

Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica: quattro materie che sono la base del nuovo liceo Tred, il percorso di formazione quadriennale del Liceo Scientifico Temistocle Calzecchi Onesti di Fermo guidato dalla dirigente Marzia Ripari. «Un liceo che ha avuto l’intelligenza – sottolinea Fabrizio Luciani, presidente di Confindustria Fermo – di aprirsi fin dal primo giorno alle imprese, creando una rete che coniuga scuola, università e lavoro».

Le quattro materie sono racchiuse sotto l’acronimo Stem e sono il filo conduttore del Liceo che è a tutti gli effetti un laboratorio sperimentale. «Quando la preside Ripari ci ha chiesto di collaborare, non abbiamo esitato. La sfida di una formazione più funzionale al sistema, ma soprattutto finalizzata a dare agli alunni le competenze per affrontare al meglio il futuro, è la stessa che stiamo conducendo come Confindustria. Garantire le conoscenze necessarie per guidare la transizione digitale ed ecologica del Paese è fondamentale. Il Tred fa questo, abbina competenze tecnico-scientifiche a quelle umanistiche fino alle non cognitive, come la capacità relazionale e la comunicazione verbale e non verbale».

Fermo è sede di una delle 27 scuole in Italia, sparse in undici Regioni, che sta sperimentando il liceo in quattro anni. Sono diciannove gli iscritti. Il primo progetto, frutto della connessione tra materie scientifiche e laboratori pratici, è legato allo studio della qualità dell’aria, grazie a una stazione meteorologica che studia la presenza delle polveri sottili, del particolato. Una centralina posizionata sulla terrazza del Tco per cui i ragazzi hanno costruito e poi posizionato nei punti chiave i sensori.

«Le aziende cercano ragazzi con competenze trasversali. Sono quelle che caratterizzano i dirigenti che devono scegliere il futuro delle imprese. Per questo ritengo che questa tipologia di corso, che fin dal primo giorno coinvolge Confindustria Fermo e l’università Politecnica delle Marche, meriti un nove. Certo, è all’inizio, ma ognuno farà la sua parte affinché anno dopo anno si affini l’intesa al solo beneficio dei ragazzi. Questo – prosegue il presidente degli industriali – è un punto chiave, perché quando si parla di scuola e lavoro si fraintendono messaggi: non è che le aziende vogliono che la scuola formi manodopera, ma che attraverso un confronto costruttivo si possano inserire materie e metodo di istruzione congeniali a un mondo che fuori dalla scuola le imprese conoscono e affrontano. A Fermo, grazie a un lavoro avviato da anni, questo avviene in più Istituti».

Avere al fianco del Liceo quadriennale anche l’Università Politecnica delle Marche è l’ulteriore valore aggiunto. L’università mette a disposizione Fermo Tech, il laboratorio nato all’interno del comune di Fermo dove ricercatori e imprenditori hanno dato vita a percorsi di innovazione dei processi e dei materiali, potendo contare sulle migliori tecnologie.

«Il Tco, che è da sempre un riferimento per le famiglie fermane, amplia così la sua offerta, offrendo ai giovani un focus sullo studio dei dati, che sono l’oro del presente e del futuro» ribadisce Luciani. Perché, come ricorda sempre la responsabile del Tred, la professoressa Maria Rita Felici, la scienza si fa con i dati. E questo vale ancora di più di fronte ai cambiamenti climatici che saranno uno dei primi ostacoli da affrontare per i giovani dirigenti del futuro.

«Confindustria Fermo – conclude Luciani – sta investendo molto sul tema della formazione. Negli anni abbiamo favorito lo sviluppo di nuovi percorsi di Alternanza, oggi Pcto, ora lo facciamo entrando ancora più direttamente nelle scuole e mettendo a disposizione la nostra rete di imprese che stanno capendo l’importanza del ricambio generazione, ma soprattutto del bisogno di competenze date dallo studio che le scuole fermane, ognuna con le proprie caratteristiche, garantiscono».