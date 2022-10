Le “dieci parole della dieta mediterranea”: due giorni tra multimediale e immersivo

di Antonietta Vitali

Due, dieci, ventotto, quindici e sedici. Niente paura, non stiamo dando i numeri a Lotto, queste cifre ci servono per raccontare dell’evento legato alla dieta mediterranea che si svolgerà sabato 15 e domenica 16 ottobre a Montegiorgio. «Due giorni sui quali puntiamo moltissimo e che saranno l’inizio di qualcosa» ha dichiarato l’assessore alla cultura del Comune di Montegiorgio Michela Vita questa mattina nella conferenza stampa di presentazione dell’evento.

Titolo della rassegna “Le Terre della Dieta Mediterranea. Le 10 parole della Dieta Mediterranea” che avrà inizio sabato 15 alle ore 14, al Teatro Alaleona dove avrà luogo un simposio sulle dieci parole scelte per descrivere la dieta mediterranea cioè, regola-cammino-natura-tradizione-cultura-moderazione-biodiversità-ritualità-benessere-convivialità. Intorno ad esse sono stati costruiti due percorsi: uno multimediale e uno reale, fisico, da intraprendere sul territorio di Montegiorgio. Fanno parte del primo un film documentario composto da 10 spezzoni (uno per ogni parola), molto emozionanti, corroborati da degli splendidi testi scritti da Adolfo Leoni, interpretati dall’attore marchigiano David Quintili e accompagnati dalle musiche di Riccardo Trasselli. Da percorrere in bicicletta, o a cavallo, o in bicicletta, o a piedi il secondo percorso che si sviluppa su 28 chilometri, composto da 10 tappe (sempre per quante sono le parole) dislocate in vari punti del vasto territorio di Montegiorgio che si sviluppa su ben 48 chilometri quadrati. Ogni tappa sarà contraddistinta da una cartellonistica che indicherà la parola collegata a quel luogo e che sarà descritta con la stessa definizione (e il font) che si trova sfogliando il dizionario Treccani cioè la più grande impresa editoriale italiana con missione la cultura e che è main partner dell’evento.

«Siamo orgogliosi di essere stati chiamati e di aver accettato di portare avanti questo evento – ha affermato il dottor Andrea Gasparrini, responsabile eventi culturali dell’Istituto Treccani per Le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo – perché la portata dell’evento è davvero all’insegna dell’eccellenza».

Si partirà dal centro del paese domenica mattina alle 8,30 e il percorso cicloturistico, pensato a forma di anello, vedrà la collaborazione dei membri dell’associazione sportiva Extreme Bike tra cui Stefano Ilari che in conferenza stampa ha precisato che «si tratta di un percorso percorribile in mountain bike su strade segnalate, non in mezzo a campi coltivati dunque, con pit stop previsti nelle varie tappe indicanti le dieci parole». Per il sindaco di Montegiorgio Michele Ortenzi, nonché Presidente della Provincia di Fermo, questo è un sogno che si realizza e l’idea di dare vita ad un Festival della Dieta Mediterranea faceva parte del suo programma elettorale. «Il rapporto con il Laboratorio Piceno Dieta Mediterranea, di cui è Presidente il dottor Lando Siliquini, è iniziato quando ero assessore alla cultura e nel tempo è diventato sempre più proficuo. Oggi rappresenta una presa di coscienza forte sul fatto che c’è terreno fertile per riscoprire quelli che sono i nostri punti di forza quali il buon vivere, l’enogastronomia, la biodiversità».

«Quando si parla di dieta – ha riferito l’ispiratore dell’evento, Lando Siliquini – si pensa sempre che sia solo legata all’alimentazione. Invece la dieta mediterranea è un vero e proprio stile di vita legato a tutte le dieci parole scelte con le quali intendiamo far capire che è omnicomprensiva». Siliquini sarà anche uno dei relatori del simposio di sabato pomeriggio (come pure Gasparrini e Vita) che sarà moderato da Emanuele Luciani, membro del Laboratorio Piceno Dieta Mediterranea e presidente di Galee Sibilline che ha definito l’evento «un trampolino di lancio eccezionale. Siamo pronti ad accettare un turismo di alta qualità e avere al nostro fianco Treccani e Tipicità ci posiziona ad un elevatissimo livello».

Per Tipicità questo evento farà parte del circuito del Grand Tour delle Marche ed è stato il direttore Alberto Monachesi a riferire che «sono questi i giacimenti di petrolio italiani e Montegiorgio, con questo evento, si posiziona ad un livello alto perché molta stampa di settore ha accolto questo evento più che favorevolmente». Un lancio, questo del sistema di vita legato alla dieta mediterranea, che si sposa perfettamente con l’attuale periodo mondiale non solo per Monachesi ma anche per Adolfo Leoni che vede in questo simposio «la possibilità di sviluppare un nuovo turismo, una nuova agricoltura, una nuova formazione scolastica in tutta Italia ora che l’attenzione all’ambiente è diventata di estrema necessità». In occasione di queste due giornate il commendatore Lanfranco Beleggia, proprietario di Brosway Gioielli renderà visitabile il Palazzo Alaleona mentre chiuderà il filmato di sabato uno spezzone parlato nella lingua dei segni realizzato dai bambini della quinta elementare di Montegiorgio. Un grazie speciale del sindaco Ortenzi a tutte le forze scese in campo per la realizzazione di questo evento (dal grande potenziale) che, possiamo immaginare, in un piccolo Comune sono sempre «abbastanza precise» e ad «un amico, Massimo Cupillari di Banca Mediolanum , cittadino montegiorgese sempre solerte a proporre iniziative importanti con il Comune di Montegiorgio e ad esserne poi un fattivo sostenitore». Segno evidente che quando gli eventi sono interessanti sono poi anche trainanti.