Vivaio Fermana, i risultati del weekend

CALCIO - Convincente vittoria esterna in quel di Latina per la compagine Primavera, ko per Under 17 ed Under 16, rispettivamente contro i pari età di Recanatese e Pescara, ma arriva la "manita" dell'Under 15 contro i giallorossi leopardiani

11 Ottobre 2022 - Ore 22:23 ...

CISTERNA (LT) – Un gran bel successo quello ottenuto dalla Fermana di mister Massimo Ciocci che nel circuito Primavera ha espugnato il campo di Cisterna, battendo il Latina per 4-1.

IL TABELLINO

LATINA 1: Vona, Limongello, Biasillo, Marafini, Sinopoli, D’Amore, Di Palma, Cipolla, Nori, Pellegrino, Francescotti. A disposizione: Martinelli, Aversa, Borrelli, Maricca, Merola, Varano, Rapaccini, Catasus, Di Gioia, Frasca, Coletta, D’antoni. All. Miccio

FERMANA 4: Manardi, Diouane, Ouardi, Malavolta, Alberti, Goxhaj, Pavone, Giuggioloni, Ronci, Gaspari, Sacco. A disposizione Santoni, Baiocco, Iacolare, Santanafessa, Agnesi, Pelliccetti, De Domicis, Pesaresi. All. Ciocci

ARBITRO: Longo di Frosinone

MARCATORI: Ronci (F), Sacco (F), Pellegrino (L), Sacco (F), Pesaresi (F)

LA CRONACA

Gara praticamente sempre sotto il controllo dei gialloblù, come narrato dai canali ufficiali societari, che hanno sbloccato la partita con la prima rete in maglia gialloblù di Ronci per poi allungare il passo con Sacco. La reazione dei nerazzurri di casa si Fermana al 2-1 messo a segno da Pellegrino, ma si tratta di una situazione momentanea. La Fermana torna subito ad accelerare il passo con Sacco che realizza la sua doppietta personale e con Pesaresi, subentrato dalla panchina, a chiudere i conti di un 4-1 che racconta al meglio l’andamento della gara. Un primo successo importante soprattutto per il morale della squadra di Ciocci reduce dalla rimonta subita nell’esordio casalingo del sabato precedente dal Gubbio (dal 3-2 al 3-4 in un finale pirotecnico) e che conferma l’imbattibilità esterna, al netto del pareggio all’esordio sul campo del Bari. Complimenti ragazzi.

_____

Ko per l’Under 17 di mister Eddy Mengo, che gioca una buona gara ma cade sotto i colpi della Recanatese con il punteggio di 2-1: Gigli e Patrizietti a segno per i leopadini mentre di Vignaroli il gol che accorcia le distanze per una formazione Under 17 che ha costruito molte occasioni da rete ma non ha trovato la finalizzazione giusta anche per un pizzico di sfortuna in area di rigore avversaria.

FERMANA 1: Orazi, Tarulli, Crosta, Shrif, Tombesi, Bongelli, Taddei, Giandomenico, Natale, Pagliari, De Carolis. A disposizione Battistoni, Massenz, Granatelli, Arcangeli, Msikine, Pollastrelli, Ascani, Ricci, Vignaroli. All. Eddy Mengo

RECANATESE 2: Osama, Garbattini, Gamardella, Ni, Hodaj, Patrizietti, Meschini, Ghergo, Gigli, Pasquini, Masi. A disposizione Filipponi, Capodacqua, Guidi, Pasqualini, Prebibaj, Quintavalle, Cingolani, Chervino, Zanutel. All. Thomas Zani

RETI: 8’ Gigli, 6’ st Patrizietti, 11’ st Vignaroli

_____

La doppia sfida domenica di Capodarco contro i giallorossi ha però visto anche il rotondo successo dell’Under 15 di Luca Marcatili che si impone con un eloquente 5-0. Gara subito messa in ghiaccio già nel primo tempo con i gol messi a segno da Tardini, Basili e Ciarrocchi; poi nella ripresa le reti di Bacalini e Borra che hanno arrotondato il punteggio chiudendo una gara praticamente mai in discussione.

FERMANA 5: Spataro, Vallasciani, Tardini, Ercoli, Zucchi, Antolini, Antonini, Basili, Bacalini, Ciarrocchi, Fabiani. A disposizione Coluccino, Matacotta, Mazza, Di Giacomo, Crosta, Stefoni, Ruggeri, Borra, Spinozzi. All. Luca Marcatili

RECANATESE 0: Patrizietti, Paoloni, Verducci, Ghergo, Regini, Frattari, Calabrese, Sampaolesi, Berdai, Pizzicotti, Papini. A disposizione Baiocco, Angelici, Cicarilli, Maccaroni, Rebichini, Cerasa, Gurini, Onofri, Provvidenti. All. Andrea Paoloni

RETI: 6’ Tardini, 17’ Basili, 29’ Ciarrocchi, 8’ st Bacalini, 31’ st Borra

_____

Infine sconfitta esterna 4-1 in casa del forte Pescara per i ragazzi dell’Under 16 guidati in panchina da Massimo Ganci. La giovane formazione gialloblù ha subito la veemente partenza della squadra di casa, trovando poi la rete che ha permesso di accorciare momentaneamente le distanze con Pompili in chiusura della prima frazione di gara.

PESCARA 4: Profeta, Bucco, Marchegiani (11’ st D’Antonio), Ricciardi (1’ st Di Zio), Mozzillo, Esposito P., Esposito D., Vischia, Cardilli (1’ st Galliano), Guaragna, Soccio (11’ st D’Arcangelo). A disposizione: Barbacani, D’Antonio, Di Giacomo, Santuccione, Di Zio, Fabi, D’Arcangelo, Romanelli, Galliano. All. Felice Mancini Felice

FERMANA 1: Bartiromo, Fugazza, Alidori (22’ st Germani), Torricini (22’ st Bushaj), Catalano (11’ st Panzavuota), Toscano, Tamburelli, Terramoccia (17’ st Carpineti), Pompili, Repupilli, Torricini. A disposizione: Bushaj, Germani, Lattanzi, Panzavuota, Gabrielli, Carpineti, Pierantoni. All. Massimo Ganci

ARBITRO: Di Caro di Chieti

RETI: 11’ e 35’ Vischia, 29’ Mozzillo, 39’ Pompili, 18’ st Galliano