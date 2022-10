Il ciauscolo Ciriaci alla fiera di Parigi, orgoglio marchigiano

IMPRESE – L’imprenditrice Graziella Ciriaci torna soddisfatta dal Global Food Marketplace di Parigi: «Il nostro ciauscolo era l’unico prodotto igp delle Marche ed ha riscosso tante piacevoli attenzioni. È davvero bello vedere come i nostri prodotti siano apprezzati oltre confine»

Una fiera che si tiene ogni due anni nella Ville Lumière, specializzata nel settore della trasformazione alimentare e che ha visto settemila espositori provenienti da 30 Paesi.

Tutto questo è il Global Food Marketplace Sial. Tra le imprese marchigiane presenti con la Camera di Commercio regionale, l’azienda speciale “Linfa” e Regione Marche, anche il salumificio Ciriaci che ha incuriosito moltissimo i visitatori della fiera con il suo ciauscolo, eccellenza del nostro territorio.

«Ci siamo trovati in una delle migliori vetrine del mondo per il food – racconta l’imprenditrice Graziella Ciriaci, appena rientrata dalla fiera – abbiamo avuto incontri interessanti con importatori di Cina e Stati Uniti. Anche la conviviale con gli chef e la stampa estera è stata un momento importante come importante è avere la consapevolezza che i nostri prodotti siano apprezzati oltre i confini nazionali».

Considerazioni che hanno un certo rilievo nel settore agroalimentare se si pensa che l’ultima rilevazione turistica condotta dalle Camere di Commercio evidenzia che la Francia è ai primi posti come partner nell’interscambio commerciale con le Marche.

«Queste opportunità non vanno perse – ha sottolineato Graziella Ciriaci – perché rafforzano la percezione all’estero della qualità dei prodotti della nostra regione. Essere a Parigi con i nostri salumi e con l’unico prodotto igp delle Marche, “il Ciauscolo”, è stata per me una doppia soddisfazione: personale e imprenditoriale, certamente, ma anche di cittadina orgogliosamente marchigiana».