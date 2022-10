Nuovo successo ciclocampestre per il trofeo Ecopoint

CICLOCROSS – Nella seconda prova della Cross Cup Csi 2022/23 andata in scena al Bike Park di Fermo, arriva il doppio sigillo dell’Abitacolo Sport Club con Alberto Laloni e Gianluca Censi. Nella doppia competizione femminile si impongono la capodarchese Sarà Grifi e la grottese Cinzia Zacconi

20 Ottobre 2022 - Ore 11:30 ...

di Tiziano Vesprini

FERMO – Secondo appuntamento della Cross Cup Csi 2022/23 di ciclocross che coincide con l’edizione numero due del Trofeo Ecopoint. Organizzazione curata dal Gc Adria & Sibilla di Montottone in collaborazione con il Settore Ciclismo provinciale del Centro Sportivo Italiano di Fermo.

Appuntamento molto atteso che ha richiamato, presso il circuito ciclocampestre fermano Bike Park, oltre 80 biker provenienti oltre che dalle Marche, anche dall’Abruzzo, dalla Puglia, dalla Basilicata, dall’Umbria, dal Lazio, dalla Romagna e dalla Lombardia.

Due le competizioni ad andare in scena per fascia di età, che hanno visto primeggiare in assoluto, in entrambe, i portacolori dell’Abitacolo Sport Club di Rapagnano, l’umbro Alberto Laloni e il rapagnanese Gianluca Censi. Nelle categorie femminili, la capodarchese Sara Grifi si è imposta davanti alla maceratese Mery Guerrini nella fascia “giovani”, mentre la plurititolata atleta di Grottazzolina, Cinzia Zacconi ha preceduto la rientrante in gara, dopo la pausa da puerpera, Gisella Giacomozzi, in forza al team montegiorgese Hair Gallery.

Ordine di arrivo prima gara “over”: Alberto Laloni (Abitacolo Sport Club Rapagnano), Massimo Viozzi (New Mario Pupilli Grottazzolina), Giovanni F. Raimondi (Cobo Pavoni San Severino Marche), seguono: Francesco Infelli (V02 Cycling Lab Viterbo), Mauro Mercuri (Xtreme Bike Team Montegiorgio), Emiliano De Carolis (Ecoservices), Rocco Valloscuro (Pro Life No doping), Carlo Tudico (idem), Davide Fiorindi (Pupilli), Lorenzo Bufalini (Pasta De Carlonis Fermo).

Ordine di arrivo prima gara “under”: Gianluca Censi (Abitacolo Sport Club Rapagnano), Lucio Griccini (Gruppo Ciclistico Capodarco), Sabino Giovine (100% Bike Porto Recanati), seguono: Alberto Gobbi (Abitacolo), Giampietro Cinosi (Pro Life No doping), Daniele Moretti (Velo Club Assisi Bastia Umbra), Luca Bonifazi (New Mario Pupilli), Michela Quartiglia (Look Cycling Project Pesaro), Gabriele Viozzi (Pupilli), Andrea Pasquarella (UISP Piceno).

Classifiche categoria

W1: Sara Grifi (Capodarco), Mary Guerrini (Cobo Pavoni), W2: Cinzia Zacconi (Pupilli), Gisella Giacomozzi (Hair Gallery Cycling Team), Junior Spor: Davide Carucci (Hair Gallery), Michele Viozzi (Pupilli), Elite Sport: Gabriele Viozzi (Pupilli), Giacomo Viozzi (idem), Jacopo Testa (Team Mentecorpo Bergamo), M1: Luca Bonifazi (Pupilli), Nicola Mastrini (Just Bike Team Potenza), M2: Lucio Griccini (Capodarco), Sabino Giovine (100% Bike), Mikea Quartiglia (Look), M3: Gianluca Censi (Abitacolo), Giampietro Cinosi (Pro Life), Davide Moretti (Velo Club Assisi Gualdo Tadino), M4: Alberto Gobbi (Abitacolo), Loris Carucci (Elpidiense), Daniele Virgili (Studio Moda Monte Urano), M5: Alberto Laloni (Abitacolo), Massimo Viozzi (Pupilli), Giovanni F. Raimondi (Cobo Pavoni), M6: Rudi Negosanti (Sidermec Forlì), Emiliano Angelini (Pupilli), Marco Broccatelli (Petrignano Perugia), M7: Carlo Tudico (Pro Life), Lorenzo Bufalini (Pasta De Carlonis), Giampiero Belletti (Adria & Sibilla Montottone), M8: Adamo Re (Bike Racing Team Grottammare), Claudio Frollà (Abitacolo), Giorgio Pagliarini (Polisportiva Sace Fermo), Leaders provvisori delle varie categorie dopo 2 prove della Cross Cup Csi 2022-2023: Sara Grifi, Cinzia Zacconi, Davide Carucci, Gabriele Viozzi, Samuele Agostinelli, Lucio Griccini, Gianluca Censi, Alberto Gobbi, Luca Agostinelli, Rudi Negosanti, Carlo Tudico, Adamo Re.

Prossime prove: Belmonte Piceno (29/10), Rubbianello (12/12) valida anche come prova unica del campionato regionale Csi di ciclocross, Porto Recanati (10/12), Magliano di Tenna (21/01/2023). Csi Settore Ciclismo Marche, guidato dal grottese Giampiero Conti, impegnata anche nella collaborazione dell’organizzazione della challange ciclocampestre in sei prove, “Fertesino Cup”, che ha già preso il via a Corridonia e proseguirà a: San Ginesio – Macerata (06/11), Grottazzolina (26/12), Fermo (17/12), Macerata (08/01/2023), Grottazzolina (29/01).

