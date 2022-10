Omicidio di Satwant Singh, fatale una sola coltellata all’addome: il responso dell’autopsia

20 Ottobre 2022 - Ore 21:41 ...

di Pierpaolo Pierleoni

C’è stata una sola coltellata all’addome, violenta e profonda, ad uccidere Satwant Singh. Questo il primo responso dell’autopsia effettuata oggi pomeriggio sul corpo del 29enne di origini indiane ucciso nella notte tra lunedì e martedì a Bivio Cascinare. Serviranno 90 giorni, questo il tempo richiesto dai medici incaricati dell’esame, per il deposito di una relazione dettagliata. Ad effettuare la perizia la dottoressa Alessia Romanelli insieme al tossicologo Rino Froldi. Anche il consulente dei familiari di Singh, il dottor Luca Pistolesi, ed il legale Danilo Mascitti, hanno assistito alle operazioni che sono proseguite per tutto il pomeriggio.

Sul corpo della vittima, quindi, non appaiono segni di altre ferite rilevanti, è stato un unico fendente quello costato la vita all’operaio calzaturiero. Formalmente indagato per omicidio volontario è il 56enne, anche lui indiano, che condivideva con Singh l’appartamento di via Turati. L’uomo è stato ricoverato quella notte, in gravi condizioni, anche lui per una ferita all’addome procurata con un’arma da taglio. Le sue condizioni sono in miglioramento ed è considerato fuori pericolo.

Se non serviranno ulteriori accertamenti sulla salma, nelle prossime ore dovrebbe arrivare dalla Procura della Repubblica di Fermo il nulla osta alla restituzione del corpo ai familiari. Satwant Singh aveva un cugino ed uno zio, residenti anche loro nelle Marche. I suoi congiunti hanno chiesto la cremazione del corpo.