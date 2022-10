Marche, Abruzzo e Umbria: nuove sfide per le società di sviluppo. Santori: «Partiti dal cioccolato. Ora logistica, credito, formazione e infrastrutture»

DALL'EUROCHOCOLATE il presidente Svem: «Noi, Sviluppumbria e Abruzzo Sviluppo, siamo già pronti per nuove sfide. Siamo partiti con l’obiettivo di rilanciare le aree interne, fungendo da collettori e da aiuto per l’utilizzo delle risorse europee. possiamo diventare anche il primo perno del dialogo con Emilia Romagna e Puglia»

24 Ottobre 2022 - Ore 11:13 ...

«Un’esperienza di successo che ci ha fatto capire una cosa: ci sono partite che vanno giocate a livello interregionale, soprattutto quando si è piccoli». Andrea Santori, presidente della società Svem srl, Sviluppo Europa Marche, ha preso parte, insieme alla vicepresidente Monica Mancini Cilla, al convegno ‘Mettetevi in choco’ durante il festival Eurochocolate che ha animato i padiglioni di UmbriaFiere a Bastia Umbra.

La filiera del cioccolato e del food, come emerso durante l’incontro, è uno straordinario volano non solo per valorizzare le eccellenze produttive, culturali e turistiche, ma anche per lanciare partenariati internazionali innovativi con i Paesi produttori di cacao che possono trovare nelle nostre aziende competenze e tecnologie.

«Abbiamo unito le rispettive conoscenze per presentare le misure, i bandi e gli strumenti gestiti dalle Agenzie di Sviluppo delle regioni Umbria, Marche e Abruzzo per sostenere la nascita e la crescita d’impresa» prosegue il presidente di Svem che si è confrontato con i colleghi. Partner d’eccezione delle tre società è anche il Commissario straordinario per la ricostruzione, visto che un focus è stato dedicato ai fondi del piano NextAppennino dove le tre Agenzie si muovono come fossero una sola.

Santori nel suo intervento ha ricordato l’importanza di fare squadra: «Ha un sapore speciale questa fiera. Dolce come deve essere il cioccolato, anche se la condizione generale del Paese rende tutto un pò più amaro. Il sapore speciale è dato dal fatto che è una delle prime esperienze che conduciamo insieme a livello interregionale come Aziende speciali. Marche, Umbria e Abruzzo fanno squadra. Lo fa la politica delle tre regioni quando parla di infrastrutture, lo dobbiamo fare noi che siamo degli acceleratori e agevolatori dell’economia».

Il cioccolato è stato il punto di partenza, ma è un tassello di una strategia che si consoliderà. «Nelle Marche l’industria dolciaria presenta alcune eccellenze, ma anche piccole realtà. Le imprese hanno bisogno di occasioni di vetrina e di vendita, questa dentro UmbriaFiere le rappresenta entrambe. Il mondo del cioccolato è un business miliardario, solo in Italia ogni anno escono dalle aziende quattrocentomila tonnellate di prodotto. La nostra regione è caratterizzata da produzioni manifatturiere, dal legno alle scarpe passando per la meccanica di precisione, ma il settore food è in costante crescita e ogni occasione di confronto non va sprecata».

Le tre agenzie, Svem, Sviluppumbria e Abruzzo Sviluppo, sono già pronte per nuove sfide dopo il protocollo di collaborazione firmato un anno fa: «Siamo partiti con l’obiettivo di rilanciare le aree interne, fungendo da collettori e da aiuto per l’utilizzo delle risorse europee. Oggi vogliamo lavorare per un rafforzamento della logistica, dello sviluppo tecnologico e di quello industriale. Stiamo valutando anche la possibilità di aprire un ufficio unico per le tre Agenzie dove affrontare temi come il credito, la formazione, che non può prescindere dagli Its, e i rapporti con l’Europa. Ne parleremo con i rispettivi presidenti di Regione, che sono i nostri primi interlocutori, consci che su alcune questioni, come ad esempio le infrastrutture, possiamo diventare anche il primo perno del dialogo con Emilia Romagna e Puglia, regioni che insieme con noi sono al centro di importanti piani di sviluppo» conclude il presidente Santori.