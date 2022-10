«Piermartiri pensi ai fallimenti del Pd. Noi parliamo con i fatti per il Fermano, da loro solo aria fritta» L’affondo di Balestrieri

LA REPLICA del segretario provinciale FdI al suo omologo Pd sul casus belli della mancanza di assessori fermani in Regione e sulle opere per il Fermano messe in campo dall'amministrazione Acquaroli

25 Ottobre 2022 - Ore 10:24 ...

«Dispiace continuare a leggere comunicati stampa da parte della segreteria provinciale del partito democratico su quello che ormai è un argomento sviscerato e spiegato sotto molteplici aspetti e da più persone ma se il segretario Piermartiri non comprende proverò ancora una volta a fargli capire la natura delle sue sterili polemiche, sue personali sottolineo, dato che su 40 Comuni gestisce solo la minima parte in maniera attiva, causa controversie interne che stanno portando il Pd ad un implosione che sfocerà, a mio avviso, in maniera irreversibile con le prossime comunali di Porto Sant’ Elpidio». A parlare è il segretario provinciale FdI, Andrea Balestrieri. E il pomo della discordia la mancata rappresentanza fermana in amministrazione regionale sollevata anche dal segretario provinciale Pd, Luca Piermartiri.

«La giunta targata Francesco Acquaroli a due anni dall’insediamento sta portando avanti numerosi progetti investendo in tutte le province in maniera equa e quello che la provincia di Fermo sta collezionando come risultati è sotto gli occhi di tutti; investimenti importanti sulle scogliere nei tratti di Pedaso, Marina Palmense, Porto Sant’ Elpidio, i fondi sulla mare monti, la bretella che va da via Einaudi di Civitanova Marche alla frazione Cascinare di Sant’ Elpidio a Mare per collegare il nord della provincia con il casello di Civitanova Marche e la superstrada, le risorse aggiuntive messe per gli ospedali di Fermo e Amandola ecc…ecc… il tutto con la massima attenzione e supervisione dei consiglieri regionali del territorio e nello specifico del grande lavoro che Andrea Putzu anche in qualità di presidente della II commissione sta portando avanti con le realtà di tutto il territorio. La provincia di Fermo esprime inoltre, se il Partito Democratico non lo ricorda, la presidenza di Erap, Svem e Commissione Pari opportunità, segno questo che il presidente Acquaroli ha attenzione per la nostra provincia anche con la sua costante presenza».

«Chiudo questa continua polemica col dire che il segretario Piermartiri si dovrebbe preoccupare di riportare nel suo partito un dialogo, dato che tantissime persone del Pd non riescono ad avere una linea condivisa con il provinciale; solo qualche fortunato ma nulla di più. Lo posso motivare da come lo stesso Partito democratico che cita il presidente della provincia Ortenzi, non ha fatto sintesi su tutti i territori a partire proprio dalle elezioni provinciali per poi fare il bis alle elezioni politiche e perdendo sonoramente a Porto San Giorgio e a Sant’ Elpidio a Mare alle ultime amministrative. Se oggi posso vantare un coordinamento rappresentativo di quasi tutti i Comuni della provincia è proprio frutto del mio saper coinvolgere i territori cercando di portare sempre a tutti gli amministratori della provincia e agli iscritti la migliore politica fatta in primis di coesione e non di divisioni interne; fatta di proposte e non di “aria fritta”; questa è la differenza tra me e lui. Leggere del senatore Verducci che rappresenterà le Marche mi fa sorridere e molto; si rivolgono al centrodestra che non ha saputo imporsi mentre loro ripiegano su una persona eletta addirittura in Piemonte; i senatori Guido Castelli, Elena Leonardi, l’onorevole Lucia Albano sono parlamentari che hanno rappresentato e rappresenteranno degnamente anche la provincia di Fermo, e il tempo su questo sarà un galantuomo. Chiudo ringraziando pubblicamente ancora una volta il consigliere regionale Andrea Putzu che non perde mai occasione di riportare a casa risultati veramente importanti alla pari di un assessore; la buona politica si fa al di là della carica ma con l’amore e l’attenzione nei confronti della propria terra. Aspetto Piermartiri in giro per la nostra meravigliosa provincia per un servizio fotografico magari condiviso».