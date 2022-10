Alla vigilia della gara Sangiorgese, in archivio il Trofeo Mario Calzetti

BOCCE SPORTIVE – Numerosa la partecipazione, con ben 117 coppie presenti, alla gara Regionale organizzata dalla Società Bocciofila Corva e vittoria dei civitanovesi Macellari e Giampaoli nella categoria A/B e degli ascolani di Castel di Lama, Giovannucci e Tavanxhiu nella C/D. Ultimi preparativi per la gara regionale a coppie Sangiorgese cui parteciperanno 80 formazioni

26 Ottobre 2022 - Ore 13:51 ...

di Tiziano Vesprini

FERMO – Nuovo successo per la Società Bocciofila Corva di Porto Sant’Elpidio, che domenica scorsa ha organizzato la seconda edizione del Trofeo memorial Mario Calzetti. Successo che si preannuncia anche per domenica 30 ottobre prossimo nella gara regionale a coppie Sangiorgese cui parteciperanno 80 formazioni.

Trofeo memorial Mario Calzetti, seconda edizione. Partecipazione molto numerosa con 117 formazioni presenti, 68 le coppie per la gara di categorie AB e 49 per la competizione delle categorie CD, organizzata dalla Bocciofila Corva di Porto Sant’Elpidio, presieduta da Valeriano Santarelli,

In luce i portacolori della Bocciofila La Sportiva di Castel di Lama, che hanno piazzato due formazioni in entrambe le finali, conquistando un secondo posto nella categoria AB con Emiliano Cinaglia ed Andrea Sestili dietro ai portacolori civitanovesi Manuel Macellari e Mattia Giampaoli (Fontespina); bronzo per la coppia formata dal grottammarese Matteo Angrilli Boris e dal lamense Cassarino, che però difendono i colori della Bocciofila Castelfidardo. Nella gara per categorie CD portacolori lamensi de La Sportiva che, però hanno fatto centro, grazie alla coppia Giuseppe Giovannucci e David Tavanxhiu, che in finale hanno sconfitto la coppia padre-figlio Carlo e Marco Breccia (Ancona 2000), già vincitori il giorno precedente in un’analoga gara a Sforzacosta di Macerata; bronzo per Angelo Castignani ed Enrico Scoponi (La Pineta Civitanova Marche).

Ottima, come sempre la direzione di gara di Giulio Leoni, così come l’arbitraggio affidato ad Agostino Pennacchietti, Mario Gismondi ed Emanuele Marziali dell’Associazione Arbitri Bocce della Fib Fermo–Ascoli. Cerimonia di premiazione presenziata dal massimo dirigente della Bocciofila Corva, Valeriano Santarelli, che ha visto la presenza della vedova e della figlia del compianto Mario Calzetti: Rosina e Marika e di Lorenzo Marcatilli, componente del Direttivo della Società e Responsabile, tra le altre cose, delle iscrizioni gare e atleti.

Nel frattempo siamo alla vigilia della gara regionale a coppie per tutte le categorie, edizione numero 11 Sangiorgese trofeo Cav. Orazio Capasso, in programma domenica 30 ottobre, organizzata dalla Società Bocciofila Sangiorgese. Partecipazione assai numerosa che vedono già iscritte 80 formazioni, suddivise in 11 gironi di qualificazione, che si svolgeranno presso le bocciofile Città di Fermo, Porto Sant’Elpidio, Corva, Monte Urano ed Elpidiense, ed ovviamente nelle piste della Bocciofila Sangiorgese dove avrà luogo, ovviamente, tutta la fase finale della competizione.

Fotogallery