Porto Sant’Elpidio va a “Mille”: bagno di folla per Red Canzian, stasera tocca ad Orietta

PORTO SANT’ELPIDIO - San Crispino continua a fare centro: pienone di gente ieri per il concerto in piazza Garibaldi di uno degli intramontabili big della canzone italiana. Stasera, invece, a salire sul palco sarà la Berti nazionale

di Leonardo Nevischi

Entusiasmo alle stelle a Porto Sant’Elpidio per la festa di San Crispino. Un vero e proprio bagno di folla, ieri sera, ha accolto uno degli intramontabili big della canzone italiana. Red Canzian, bassista e voce dei Pooh dal 1973 al 2016, ha strappato applausi a scena aperta alle centinaia e centinaia di elpidiensi che hanno riempito piazza Garibaldi per il suo concerto.

Un’esibizione brillante e coinvolgente per un artista che ha soddisfatto in pieno le aspettative per il primo concerto della festa di San Crispino, al quale questa sera farà seguito l’esibizione di Orietta Berti.

Un pienone davvero importante, come si evince anche dalle foto, ha fatto da cornice a una serata a tempo di musica nella quale Red – al secolo Bruno Canzian – ha portato sul palco la sua energia ed ha ripercorso i più grandi successi di una lunghissima carriera.

«Quando la fine di una tournée porta con se la stessa velata tristezza che si prova alla fine di una vacanza nella quale siamo stati bene e abbiamo goduto, allora significa che è stato un bel tour – ha commentato Red Canzian sui suoi profili social -. Abbiamo dato, ricevuto e imparato, ma sempre con il cuore e con il massimo rispetto nei confronti di chi ci veniva ad ascoltare». Ed il pubblico elpidiense lo hanno ripagato con applausi e standing ovation: «Per non dimenticare queste importanti emozioni, in questa ultima tappa di Porto Sant’Elpidio, abbiamo filmato tutto per farne un dvd» ha chiosato l’artista veneto che ha ringraziato anche chi ha fatto chilometri su chilometri per assistere al suo concerto.

Soddisfazione dell’artista e altrettanta da parte dell’amministrazione comunale. «Edizione di San Crispino da incorniciare – è stato il commento dell’assessore al Commercio e ai Grandi Eventi, Patrizia Canzonetta -. I locali da un paio di settimane stanno registrando il tutto esaurito e questo ci rende orgogliosi. Abbiamo iniziato con l’Oktober Beer Festival, abbiamo proseguito con il dj set di Tommy Vee ed abbiamo raggiunto il clou con Red Canzian e Orietta Berti, per la quale questa sera è attesa una folla oceanica. Abbiamo riscontrato una grande partecipazione e una grande voglia da parte della cittadinanza di ritornare a vivere i momenti e gli eventi come li vivevamo prima della pandemia, ma oltre a questo nell’aria si respira un qualcosa in più che non saprei decifrare: è una sorta di calore che si trasmette di persona in persona, frutto della complicità tra cittadini, commercianti e amministratori».

Per la Canzonetta un risultato dalla duplice valenza, sia perché «testimonia l’ottimo lavoro dell’amministrazione che da 33 edizioni crede in questo format» sia perché «toccare l’apice dei festeggiamenti nell’anno del 70esimo anniversario della città oggettivamente non può che farci piacere». Dunque un booster di soddisfazione che, però, è da dividere con chi ha lavorato alla riuscita di tali eventi: «Ringrazio i nostri uffici comunali e l’associazione San Crispino che sta facendo un ottimo lavoro. Tutti insieme stiamo cercando di rendere le cose sempre più fruibili dalla cittadinanza» ha concluso l’assessore.