Addio ad Amedeo Grilli. Verducci: «Uomo di spessore, grave perdita per il Fermano»

IL RICORDO del senatore Pd: «In questi anni con Amedeo Grilli ho intessuto un dialogo continuo. Esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza ai suoi familiari»

30 Ottobre 2022 - Ore 16:29 ...

«Amedeo Grilli è stato, sin dagli anni novanta e continuativamente, protagonista fondamentale della vita economica, culturale e sociale del Fermano e delle Marche. Un uomo autorevole, di spessore e qualità, con una visione molto acuta. Aveva chiara la consapevolezza delle sfide del territorio nel contesto globale in continua trasformazione». Ai tanti messaggi di cordoglio rimbalzati in queste ore nel Fermano per la scomparsa, ieri, del presidente Carifermo, arriva anche quello del senatore Pd, Francesco Verducci.

«Ha svolto anche ruoli di rilievo nel sistema creditizio bancario nazionale dove era considerato un interlocutore serio e credibile. Amedeo ha sempre tenuto vivo il legame indissolubile tra economia, cultura e beni culturali come leva di sviluppo del territorio. Ha sempre esercitato le sue funzioni con rispetto delle istituzioni, con uno stile di discrezione e sobrietà avvalorato dalla sua caratura personale e umana. Il Fermano e le Marche perdono una personalità che ha saputo incarnare con intelligenza e lucidità una funzione dirigente. In questi anni con Amedeo Grilli ho intessuto un dialogo continuo. Esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza ai suoi familiari».